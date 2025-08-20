La AECC de Avilés recauda fondos para la reforma de su nuevo local La entidad organiza este viernes una cena benéfica en el Santa Cecilia para ayudar a sufragar las obras en un bajo ubicado en el barrio avilesino de El Carbayedo

La Asociación contra el Cáncer (AECC) tiene una larga trayectoria de trabajo en Avilés, pero su sede está en un piso de la calle José Cueto que, si bien se encuentra en una ubicación muy céntrica, «tiene muy poca visibilidad», reconoce su presidenta local, Carmen Fernández. No es el único problema, ya que al encontrarse en un segundo piso «el acceso es complicado para la gente que viene con problemas de movilidad o en silla de ruedas».

Por eso llevaban tiempo buscando una nueva ubicación, y ya la han encontrado. Esta misma semana la organización ha firmado el contrato y ya ha comenzado a analizar con un arquitecto las posibilidades para la reforma de un bajo a pie de calle en El Carbayedo, concretamente en la calle Doctor Marañón. Se trata de un local de unos 150 metros cuadrados que en su día ocupó una mueblería y que en unos meses se convertirá en la sede de la AECC.

Para recaudar fondos que ayuden a sufragar estos trabajos, la entidad ha organizado una cena solidaria este viernes, que tendrá lugar en el restaurante Santa Cecilia. Ya hay más de un centenar de personas inscritas, aunque aún es posible adquirir entradas en la propia sede local y en el Santa Cecilia, y el comercios del centro como la mercería Dolo, la perfumería Dama, la floristería Leymar, la óptica Balbuena, la zapatería Vilbert o Cotton Grey en Piedras Blancas. También existe la posibilidad de hacer aportaciones a una fila cero.

La intención de la AECC es poder mudarse antes del próximo verano, y a futuro, gracias a que el cambio supondrá ganar metros cuadrados, poder ofrecer nuevos servicios a sus usuarios. «Sobre todo, queremos llegar a la gente», asegura Fernández.

