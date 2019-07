Dos agentes de policía salvan la vida a un joven de Avilés María Carmen Luque y Manolo Merelles solo tienen palabras de agradecimiento por el apoyo. / O. ANTUÑA Taponaron la herida con la ropa del tendal que él se había provocado en el cuello tras la llamada de la madre, que no podía abrir la habitación en la que se había encerrado su hijo C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 5 julio 2019, 06:02

Dos agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a un joven vecino de La Carriona que, encerrado en su dormitorio, se cortó el cuello. Su madre, que lo había visto coger «un cuchillo jamonero» y meterse en la habitación, alertó de inmediato a la policía cuya presencia, a la postre, fue providencial. Para el chico son sus «ángeles de la guarda», como se refiere a ellos desde su cama del Hospital Universitario San Agustín, donde se recupera de sus heridas y espera diagnóstico de la unidad de Psiquiatría.

Sus padres, María del Carmen Luque y Manolo Merelles, no tienen más que palabras de agradecimiento y apoyo para los policías y los profesionales sanitarios que lo atendieron en ese momento crítico, «del primero al último», matiza 'El viejo', el sobrenombre por el que conocen a Manolo. Mención aparte para su vecinos, que han arropado a la familia sin ambages tras dos episodios de aparente enajenación mental de un chico «sociable, alegre, deportista y trabajador» que a sus diecinueve años nunca había dado motivos de prevención.

«El crío había bloqueado la puerta, su madre no podía abrir y yo estaba en Oviedo. Cuando la policía llegó ya la sangre se colaba por debajo de la puerta. La echaron abajo, cogieron las sábanas del tendal y taponaron la herida. Cuando le agradecimos a la médica del servicio de emergencias su labor nos dijo que ese era su trabajo, que le diéramos las gracias a los agentes porque gracias a su reacción mi hijo salvó la vida», refiere 'El viejo'.

Lejos de temer la estigmatización social, al matrimonio solo le preocupa la recuperación de su hijo y quieren compartir su historia porque les faltan palabras de agradecimiento para cirujanos, enfermeros y celadores del Hospital Universitario Central de Asturias y del San Agustín, además del personal de emergencias.

Cuenta Merelles que el primer episodio anómalo tuvo lugar el sábado 22 de junio. Estaba dando un paseo con su novia por Sabugo cuando entró a comprar un destornillador en un bazar chino y «se lo empezó a clavar por todo el cuerpo, por la cabeza, el pulmón...» sin atender a razones y sin escuchar a la chica, que avisó a los padres. «Cogí un taxi inmediatamente, pero cuando estaba todavía 'bajando' a él ya se lo habían llevado al hospital (San Agustín)», explica el padre. De este incidente sabe que hay fotos que alguien subió a las redes sociales. «Eso me duele. He preguntado a la policía si se puede denunciar», confía.

«Vaya la que lié»

En el centro avilesino le dieron de alta tras comprobar la superficialidad de las heridas (en un posterior ingreso en el HUCA descubrieron que una de las acometidas había alcanzado el pulmón) y regresó al domicilio. Todo quedó ahí. Con la lógica preocupación de sus familiares por un incidente de semejantes características, pero arropando al benjamín de los tres hijos, uno de los cuales está independizado. El segundo y más grave episodio tuvo lugar el último miércoles de junio y ha dejado a la familia «rota». «Esto es algo nuevo para nosotros. Sientes impotencia por no saber qué es lo que pasó por su cabeza y temes porque dicen que no hay dos sin tres» y eso a pesar de que el chaval «ahora está de maravilla». «Nos dice 'vaya la que lié' y nosotros le respondemos que no se preocupe, que él se va a poner bien y que le darán un tratamiento adecuado. Tenemos que estar enteros», se convence Merelles, que trata de mantener distraída la cabeza salvo por las tardes, que las dedica a estar con su hijo en el hospital.

Ansían un diagnóstico certero que le impida sufrir de nuevo uno de esos brotes a los que aún no saben poner nombre. «Su hermano, un año mayor y que también vive en casa, está destrozado y la novia, que es una chiquilla fabulosa, está flipando», reconoce Merelles.