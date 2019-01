El agresor de un guardia civil en Corvera, condenado a un año y tres meses de cárcel por robo El acusado, a la entrada de los juzgados la semana pasada. / MARIETA La jueza le impone una pena de año y medio de prisión a otro joven que le acompañaba en el asalto al bar La Iguana de Las Vegas en julio de 2017 C. R. AVILÉS. Miércoles, 30 enero 2019, 03:25

La titular del Juzgado de lo Penal Número 1 ha condenado a un año y tres meses de cárcel a J. B. B. por robar en el bar La Iguana, de Las Vegas, el 19 de julio de 2017. A su amigo I. V. A., que negó haber participado en los hechos, le ha impuesto un año y seis meses de prisión por este robo y por un segundo en grado de tentativa a los pocos días. El abogado de este último, Pablo Díaz Carrera, estudia la posibilidad de recurrir el fallo.

Esta era la única sentencia que le quedaba por conocer a J. B. B. de los seis juicios a los que se enfrentó la semana pasada, aunque la pena de cárcel no ha sido una sorpresa puesto que el joven había reconocido los hechos y su abogado Iván Cortina había intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía. No se pudo alcanzar porque los intereses del otro acusado eran distintos. I. V. A. negó los hechos, incluso fue exculpado por J. B. B. en su declaración, pero la sentencia no otorga ninguna credibilidad al testimonio de este segundo, cuyo historial delictivo es ampliamente conocido tanto por fuerzas de seguridad como por los jueces. Se trata del corverano que en 2017 agredió a un guardia civil en la parada del autobús de Los Campos.

La jueza del Penal Número 1 se basa en el atestado policial para condenar a I. V. A. y expone las contradicciones en sus distintas declaraciones para dictar una sentencia condenatoria. A lo que se añadiría su amistad con J. B. B. («por aquel entonces siempre andaban juntos», llegaron a declarar los guardias civiles en el juicio), el modus operandi en ambos robos y el corte producido en una mano en el intento de robo del 22 de julio. En la sentencia se menciona también el calzado usado por I. V. A. en los robos y los testimonios que un empleado del bar y una vecina facilitaron a los agentes y constan en el atestado, aunque no fueron llamados a declarar en el juicio.

J. B. B. trató de exculpar a su amigo, pero este había mirado a la cámara de videovigilancia Rompieron la luna del establecimiento y se llevaron unos mil euros de la tragaperras

Según el testimonio en sede judicial de J. B. B., la madrugada del 19 de julio rompió la luna del establecimiento y la máquina tragaperras, de la que se llevó unos mil euros. Fue grabado por las cámaras del bar en compañía de otra persona, «un gitano», aseguró.

I. V. A. negó haber sido el acompañante que ese día 19 entró con él en el bar, pero los agentes de la Guardia Civil afirmaron en la sala de vistas que «iba a cara descubierta y miró directamente a la cámara de seguridad del bar». Su defensa rechazó entonces que se pudiera identificar a alguien con unos fotogramas de tan mala calidad.

Respecto al intento de robo del día 22, del que solo estaba acusado I. V. A., se trató de averiguar si el corte en la mano por el que fue atendido en el Hospital Universitario San Agustín al día siguiente se produjo durante la rotura de la luna del bar o, como él aseguraba, en un accidente doméstico. Aquí le perjudicaron las «diferentes versiones» detectadas por la jueza en el atestado policial, en el parte emitido por el hospital al juzgado y en el plenario.

Él insistió en que se produjo un corte «en el dedo», y no en la mano, al intentar reparar un cristal que había roto su hijo pequeño. Su pareja entonces, llamada a declarar como testigo, verificó la versión. No vio el momento del corte, aunque afirmó que estaba en la vivienda cuando se produjo. La jueza no otorga credibilidad a este testimonio ante las «contradicciones» de I. V. A. Es más, en la sala de vistas, le preguntó a él directamente qué versión era la correcta: la recogida por el parte del Hospital San Agustín en el que fue atendido el día siguiente, en el que se indica que el corte fue producido por un resbalón; si el del atestado, en el que se recoge que se produjo al recibir un empujón de su hijo y caer mientras cambiaba una bombilla; o la ofrecida en sala, donde dijo que estaba tratando de reparar el cristal fracturado por su hijo cuando se cortó.