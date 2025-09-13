Aguas de Avilés divulgará sobre la telelectura de contadores

R. D. AVILÉS. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

A partir del 15 de septiembre, todos los lunes en horario de 10 a 12 horas personal de la sociedad mixta Aguas de Avilés explicará al público qué es la telelectura de contadores, cuáles son sus ventajas y cómo acceder a toda la información que proporciona sobre el contrato de agua de cada usuario. Lo hará a través de los ‘Lunes de telelectura’, una nueva iniciativa para dar a conocer los beneficios de la lectura de contadores a distancia, explicar su funcionamiento a aquellos que ya cuentan con este servicio y animar a solicitarlo a los que aún no disponen de él.

«Los contadores inteligentes suponen un gran avance en la gestión del agua, ya que permiten conocer el consumo en tiempo real», destacó Susana Jódar, gerente de la empresa, sobre la iniciativa. «Se trata de una herramienta que tiene múltiples beneficios para el usuario, como por ejemplo, la posibilidad de activar alertas para detectar posibles fugas o de conocer anticipadamente el importe de la factura», añadió en la presentación de estas nuevas sesiones de información al público.