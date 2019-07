El alcalde recuerda que el uso del pantano es «industrial» Zona norte del embalse que linda con el área recreativa de Gavitos. / OMAR ANTUÑA Iván Fernández pide que se disfrute del entorno del embalse sin bañarse o acercarse a la orilla para evitar accidentes S. G. TRASONA. Viernes, 5 julio 2019, 05:55

El pantano de Trasona fue creado para abastecer a lo que hoy es ArcelorMittal y que en su día era Ensidesa. La fábrica tiraba de esta instalación que poco a poco fue ganando usos recreativos a su alrededor. Esto ha hecho que cada vez sean más las personas que cada día se acercan a la zona para pasear, andar en bici o disfrutar en sus áreas recreativas. Todos ellos usos aceptados, lo único prohibido es el baño.

Aunque es de propiedad privada, el pantano esta rodeado de espacios lúdicos municipales. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó ayer que el uso del pantano «siempre ha sido y será industrial. Eso está claro, es propiedad de Arcelor, quien hace uso del mismo. Los usos lúdicos se pueden desarrollar siempre fuera del agua», recalcó el edil socialista.

El baño está prohibido y solo pueden estar en el agua los piragüistas ya que el embalse se utiliza para competiciones y entrenamientos deportivos. «En el fondo hay mucho fango, las aguas no son aptas para el baño porque pueden ser peligrosas», indicó Fernández, que añadió que «hay que dejar claro que tanto en el caso de las dos niñas como en el del pescador fallecido fueron accidentes. Ellos no estaban allí para bañarse por lo que ha sido una triste desgracia. Espero la pronta recuperación de las menores».

Las características del pantano jugaron una mala pasada en ambos casos. «El pantano no es peligroso en sí mismo, solo hay que tener claro dónde se está y en qué condiciones», insiste José Reyes, piragüista. Él recalca que «es algo totalmente fortuito lo que ha ocurrido estos días y podría haber ocurrido en cualquier sitio».

Como él muchos otros deportistas que practican a diario sus entrenamientos en el embalse destacan que «no hay problemas. No suele haber gente en sitios que no deba, se respeta bastante, pero como con todo, puede haber accidentes». Juan José Castillo, uno de los piragüistas que intervinieron en el rescate, afirmaba no ser la primera vez que tiene que ayudar a alguien en apuros, «me he visto alguna vez en estas. Actúas sin pensarlo. Todos somos del mundo del piragüismo y conocemos bien el pantano».

En cuanto a la pesca en el embalse, no está prohibida en su totalidad. Hay zonas en las que está permitido, como algunas de Overo, mientras que la parte cercana a ParqueAstur y la zona del área recreativa de Gavitos están vedadas. Era en esta precisamente donde se encontraba el pescador de origen rumano que fallecía el pasado domingo tras perder su caña en el agua.