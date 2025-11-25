La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

Era 'vox populi' que las relaciones entre el gobierno y algunos altos cargos del Ayuntamiento de Avilés con el director de Recursos Humanos no ... era buena ni fluida desde hacía tiempo, pero pocos pensaban que iba a producirse un cese tan fulminante. La alcaldesa, Mariví Monteserín, apartó anteayer a quien ha dirigido los asuntos del personal municipal desde el año 2012 con carácter inmediato. La regidora considera que era necesaria «una mayor seguridad jurídica en aquellos asuntos relacionados con recursos humanos», y prescinde así de uno de sus cargos de confianza, un funcionario del Principado que había sido nombrado en 2012 por Pilar Varela, poco después del escándalo de los planes de empleo y el expediente de regulación de empleo que el consistorio tuvo que poner en marcha.

Cierto es que el consistorio ha tenido en los últimos años varias sentencias relacionadas con las relaciones laborales contrarias a sus intereses, desde la anulación de los cargos de confianza a otras relacionadas con la prima de jubilación, la carrera profesional o ceses que han tenido que revertir, pero también que había tensiones ya desde hace tiempo entre Recursos Humanos y la Dirección Jurídica y la Secretaría Municipal, que muchos consideran que eran insostenibles.

Ahora, con la transformación de la empresa Servicios Auxiliares sobre la mesa, además de la negociación del presupuesto, con el que deberá aprobarse una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el consistorio deberá sustituir a su director de Recursos Humanos.

Fulminante

El cese se habría producido el pasado lunes por la tarde mediante una comunicación escrita que el afectado recibió en su buzón de notificaciones. Por la mañana había participado en una reunión con los sindicatos y el concejal del ramo en una reunión de la mesa general en la que se habían abordado diferentes cuestiones, entre ellas la oferta pública de empleo municipal. Nada hacía presagiar que pocas horas después sería relevado.

El afectado se encontraba en una comisión de servicios y, según ha podido saber este diario, podría pasar a ocupar una plaza asignada en el departamento de Servicios Sociales, aunque todo apunta a que regresará a su puesto en el Principado.

El gobierno no debería demorarse demasiado en buscar una persona para sustituirle, ya que tiene entre manos varias cuestiones relevantes, algunas de ellas sensibles dentro del pacto de mandato, que deberían ser resueltas por esta figura.