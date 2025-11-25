El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
Fachada del Ayuntamiento de Avilés. LVA

La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

Relevado de su cargo con carácter inmediato, Mariví Monteserín considera que era necesaria una «mayor seguridad jurídica» en los asuntos relacionados con el personal municipal

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

Era 'vox populi' que las relaciones entre el gobierno y algunos altos cargos del Ayuntamiento de Avilés con el director de Recursos Humanos no ... era buena ni fluida desde hacía tiempo, pero pocos pensaban que iba a producirse un cese tan fulminante. La alcaldesa, Mariví Monteserín, apartó anteayer a quien ha dirigido los asuntos del personal municipal desde el año 2012 con carácter inmediato. La regidora considera que era necesaria «una mayor seguridad jurídica en aquellos asuntos relacionados con recursos humanos», y prescinde así de uno de sus cargos de confianza, un funcionario del Principado que había sido nombrado en 2012 por Pilar Varela, poco después del escándalo de los planes de empleo y el expediente de regulación de empleo que el consistorio tuvo que poner en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento