Mariví Monteserín y Reyes Sansegundo conversan antes de iniciar la recepción en Avilés. Paloma Ucha

La alcaldesa de Avilés confía en que la Manzana del Talento sea una realidad a partir de 2027

Mariví Monteserín recibió este lunes a los integrantes del grupo de sostenibilidad de la Red Europea de Empresas que celebrarán en Avilés su encuentro anual

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:50

Comenta

La Manzana del Talento deberá ser una realidad en 2027, conviertiéndose en un espacio para la formación de personal altamente especializado para las empresas, ... un vivero de compañías y un ámbito de diálogo entre el ámbito empresarial y las personas con formación doctoral. Así lo avanzó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, durante la recepción a los integrantes del grupo de sostenibilidad de la Red Europea de Empresas (EEN, por sus siglas en inglés) que hoy martes, 28 de octubre, celebrarán su encuentro anual en el Espacio Maqua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

