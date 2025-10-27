La alcaldesa de Avilés confía en que la Manzana del Talento sea una realidad a partir de 2027

La Manzana del Talento deberá ser una realidad en 2027, conviertiéndose en un espacio para la formación de personal altamente especializado para las empresas, ... un vivero de compañías y un ámbito de diálogo entre el ámbito empresarial y las personas con formación doctoral. Así lo avanzó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, durante la recepción a los integrantes del grupo de sostenibilidad de la Red Europea de Empresas (EEN, por sus siglas en inglés) que hoy martes, 28 de octubre, celebrarán su encuentro anual en el Espacio Maqua.

En la reunión, participarán 52 representantes de 21 países. El objetivo del encuentro anual es el intercambio de las experiencias de este año en un concepto amplio de sostenibilidad, desde la propia gestión de la compañía a todos los aspectos relacionados con su impacto ambiental.

La coordinadora del grupo, Reyes Sansegundo, destacó la importancia del trabajo de EEN para ayudar a las pymes en su actividad e «internacionalización».

En su intervención, la alcaldesa, Mariví Monteserín, explicó a los asistentes el modelo de desarrollo local tras la reconversión industrial de los años 90. «Avilés es un ejemplo de transformación industrial», aseguró, para recordar cómo se había pasado de un territorio marcado por la industria pesada con un gran impacto ambiental a un espacio industrial sostenible, con carácter innovador y un mayor respeto por el medio ambiente en su actividad.

En ese proceso, Monteserín destacó dos hitos: en 2005, la creación del Centro Tecnológico del Acero, primer gran equipamiento público de I+D en Avilés y, diez años después, la creación del Parque Tecnológico Isla de la Innovación como manera de dar visibilidad y organizar todo ese esfuerzo. «En esos momentos, nos sentíamos muy solos en el Ayuntamiento y en el Principado, en la actualidad, la Unión Europea ha asumido la necesidad de una política pública industrial».

Monteserín cerró su intervención detallando los cuatro rasgos del modelo industrial de Avilés. Primero es la generación de suelo industrial, poniendo como ejemplo la ampliación del Parque Empresarial; la segunda característica es la creación de un ecosistema de innovación en la ciudad y, en tercer lugar, establecer una complementariedad entre actividad industrial y medio ambiente. Por último, un compromiso con la formación.