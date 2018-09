La alcaldesa de Castrillón acusa al Puerto de «falta de lealtad» con el municipio

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, acusa a la Autoridad Portuaria de «falta de lealtad» con el municipio. «Una vez más nos mantiene ajenos a cualquier tipo de negociación cuando estamos interesados de forma directa», manifestó en alusión a la reunión que mantendrán hoy en Madrid su presidente, Santiago Rodríguez Vega, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar la situación creada tras la decisión del Gobierno de España que obliga al puerto a aportar tanta arena a la playa de Salinas como se extraiga en los dragados que periódicamente se efectúan en el canal de entrada a la ría. El coste de cada uno de los aportes, unos 2,9 millones de euros, «supera las posibilidades económicas de la Autoridad Portuaria», por lo que de mantenerse en pie la medida «el puerto sería inviable», reiteró ayer Rodríguez Vega.

Triguero asegura desconocer las alegaciones que planteará el presidente del puerto y que no han sido aprobadas por el consejo de administración del puerto, al que pertenece. «Yo me he enterado por la prensa», dijo al respecto. En cuanto a los aportes de arena, «responden a las recomendaciones recogidas en el informe elaborado en 2010 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente que señala que los dragados en el canal de entrada son responsables de un 14% en la pérdida de arena y que por tanto hay que reponerla. También recomendaba que no se aumentara el calado de la ría, y se ha aumentado», recalcó.

A partir de ahí, defendió «la viabilidad del puerto y la actividad económica que genera, pero desde el respeto a la legalidad y al medio ambiente. Estoy de acuerdo en que el puerto intente que otras administraciones asumen parte del coste y si es así perfecto, pero los informes técnicos son lo que son y no se pueden cambiar», concluyó.

Al margen de la inviabilidad económica, la Autoridad Portuaria también argumentará su rechazo en la «falta de proporcionalidad entre los efectos del dragado y las medidas impuestas» y en que cualquier aporte corresponde al Ministerio de Transición Ecológica, no al puerto.