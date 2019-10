«Si la alcaldesa de Castrillón tiene algún proyecto para San Juan, que lo plantee» «No somos un ministerio ni una consejería, ella debería saberlo porque lleva mucho tiempo en el consejo de administración» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Domingo, 20 octubre 2019, 19:19

-¿Por qué ese enfrentamiento permanente con Castrillón?

-Creo es un problema de entender cuál es el papel del puerto, que tiene que dedicar sus inversiones a mejorar la infraestructura portuaria. Nadie puede confundir que el puerto sea un organismo de la administración central o autonómica que invierta en el territorio. No somos ni el Ministerio de Fomento ni la Consejería de Infraestructuras. No se pueden plantear las inversiones del puerto en términos territoriales. Por tanto, en ese tipo de expresiones, que lamento que la alcaldesa de Castrillón haga, creo que no entiende cuál es el papel o la misión del puerto a pesar de que lleva tiempo en el consejo de administración. Y yo en estas expresiones de cierto victimismo siempre digo que trata de ocultar carencias en otras cosas. No tiene ningún sentido que plantee las inversiones en términos territoriales.

-Castrillón pide inversiones de ocio en San Juan.

-Que lo plantee. Es un tema de desarrollo urbano, pero me parece que lo lógico, si además van a revisar el Plan General, es que cualquier iniciativa la presenten, y el puerto puede estudiarla con muchísimo cariño. Incluso estamos dispuestos a llegar a los niveles de colaboración que sea necesario para desarrollar cualquier iniciativa que desde el punto de vista urbano sea de interés. Pero ese papel le corresponde al Ayuntamiento.

-Quiere también compromisos en las dunas.

-La competencia es de Costas. Lo único que decimos con respecto a la declaración de impacto ambiental es que nosotros no queremos eludir ninguna responsabilidad en los temas medioambientales como consecuencia de los posibles efectos que pueda ocasionar el dragado en la ría, pero no queremos tampoco que se nos impute a nosotros responsabilidad de todo lo que pasa en las dunas, porque no es exclusiva del puerto. Por eso hemos discrepado, porque se nos imponen medidas que desde el punto de vista económico son ruinosas para el puerto, desde el punto de vista ambiental no arreglan nada de ninguno de los problemas que tiene la playa de Salinas, y desde el punto de vista operativo se nos atribuyen responsabilidades que no son nuestras. Esa posición de discrepancia la hemos aprobado en el consejo de administración por unanimidad y yo me alegré mucho de que los argumentos estaban apoyados por la representación del Ayuntamiento de Castrillón. Nuestro posicionamiento no es beligerante contra la playa, pero que se nos coloque en la proporción que nos merecemos. La contaminación en la ría no es ocasionada por el puerto, el puerto gestiona unas superficies de suelo y una lámina de agua, y no somos nosotros los que hemos contaminado. Por tanto, no se puede interpretar de forma simplista que sea el puerto el que tenga que arreglar todos los problemas de contaminación.

-Si hace falta, ¿se podrá hacer un dragado en la ría en primavera?

-Ahora mismo podríamos. Si tenemos necesidad de hacer un dragado, podríamos hacerlo. El problema sería el siguiente, porque con la declaración de impacto ambiental que tenemos sobre la mesa sería prácticamente imposible. La solución la tenemos planteada, y creo que está hasta entendida, solo necesitamos un impulso político para que esto se desbloquee. Además, estamos planteando soluciones y compromisos en la línea de establecer colaboraciones con el gobierno central para continuar con el espigón de San Juan en función de los estudios que desde Puertos del Estado hemos hecho con el CEDEX, para alargarlo y evitar el efecto sumidero en bocana de la ría. Es absurdo que se nos obligue a buscar arena y a reponerla para el poco volumen de dragado que hacemos. Estamos dispuestos a incorporar esos costes a los de dragado y ponerlos al servicio de infraestructuras que sean definitivamente la solución, pero no a tirar el dinero.