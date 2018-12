La alcaldesa destaca el «efecto positivo» de que haya presupuesto La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. / MARIETA Monteserín considera que el acuerdo ahuyenta los fantasmas de un «parón administrativo» en un año de elecciones municipales ALBERTO SANTOS AVILÉS. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:22

En año electoral, la estrategia de los partidos políticos suele condicionar la vida municipal de los ayuntamientos y el principal damnificado suele ser el presupuesto, las cuentas que permiten hacer inversiones y que la oposición suele bloquear para que el gobierno no se ponga medallas de obras y proyectos. Ese es el fantasma que aleja el acuerdo presupuestario alcanzado en Avilés entre el Partido Socialista, los concejales no adscritos y Ganemos Avilés en Común, según destaco ayer la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín.

«Que vaya a haber presupuesto es bueno porque quiere decir que en un año electoral no se va a interrumpir la actividad normal del Ayuntamiento y eso es siempre positivo, porque cuando hay año electoral, si no hay presupuesto, hay un parón, y esa es la realidad, no hay un impulso», aseguró ayer la regidora avilesina horas después de que se materializase el acuerdo a tres bandas.

Para Monteserín, «afortunadamente, en nuestra ciudad el próximo año no habrá parón, va a ser absolutamente normal en términos de administración, de gestión del día a día y también de inversión, así que yo creo que es una buena noticia».

En la misma línea se expresó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz López, tras recordar que «a lo largo de estos días hemos estado ultimando algunos de los planteamientos que nos han propuesto los grupos. Hemos avanzado los pasos necesarios para poder llegar a un acuerdo». Ese acercamiento entre el gobierno socialista, los ediles no adscritos y Ganemos es total, y se materializará en una votación favorable en el Pleno que se celebrará el próximo día 27 de diciembre.

López explicará hoy en una comparecencia pública el contenido de los acuerdos alcanzados a tres bandas con la oposición, si bien adelantó a este periódico su satisfacción «con el trabajo llevado a cabo, pese a nuestras diferencias hemos llegado a un consenso en aquellos planteamientos en los que podemos estar más o menos de acuerdo por tener un presupuesto que beneficie a la ciudad».

Ganemos y PSOE han alcanzado acuerdos en puntos que suponen, entre otras cuestiones, una partida de 200.000 euros ampliables para ayudas a las obras de reparación de los edificios de más de cincuenta años que no logren pasar la inspección obligatoria, así como un incremento de otras ayudas, las de los libros de texto, además del compromiso de debatir el próximo año una rebaja en la tasa de agua a los comercios y pequeñas empresas o de estudiar la posibilidad de volver a presentarse a las convocatorias regionales para los planes de empleo.

Por su parte, los concejales no adscritos fueron los primeros en manifestar hace quince días su disposición a aprobar los presupuestos. Entre los motivos está que varias partidas de las cuentas municipales para el próximo año son fruto de las demandas formuladas por este grupo al gobierno socialista, como aumentar las subvenciones a nuevos autónomos, al Festival Celsius y a las Jornadas Internacionales del Cómic, «y en otras coincidimos plenamente», entre las que citaron algunos ejemplos como la rehabilitación del parque de El Muelle o la reparación del camino de El Caliero.

También han conseguido acuerdos para apoyar al comercio local y aumentar las partidas destinadas a realizar mejoras en el albergue de peregrinos.