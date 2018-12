«A Alcoa le tiene que servir el nuevo estatuto eléctrico, y si no que ceda el campo a otros» La alcaldesa, Mariví Monteserín, en un momento de la entrevista. / MARIETA «La puesta en marcha del colector cierra una página que comenzó a diseñarse en los 80 que ha modernizado todo el saneamiento» RUTH ARIAS AVILÉS. Domingo, 30 diciembre 2018, 04:21

Mariví Monteserín (Boal, 1959) afronta los últimos meses de un mandato complicado por la enorme fragmentación del Pleno y con importantes retos sobre la mesa. Quedan pendientes de poner en marcha los trámites para iniciar los estudios sobre el soterramiento y la Ronda Norte, y el Plan especial del casco histórico aún debe aprobarse definitivamente. Tiene la garantía, no obstante, de unas cuentas que le permitirán iniciar la ejecución de los proyectos de fondos europeos.

-Termina el año con el presupuesto aprobado, algo que seguramente no hubiera creído hace unos meses.

-La verdad es que no. En las reuniones que tengo en Madrid con los alcaldes, todos los que no tenemos mayoría absoluta éramos conscientes de que no íbamos a tener presupuesto, pero a medida que avanzaba el trabajo de Raquel Ruiz y Luis Huerga empezamos a ver posibilidades. Yo creo que la clave está en que tenemos concejales que no están bajo el paraguas de partidos estatales, que son los que están en clave electoral.

-No deja de resultar llamativo el apoyo de grupos como Ganemos, que a lo largo del mandato se han opuesto frontalmente a la mayoría de las iniciativas del PSOE.

-Sí, pero son mucho más libres que Somos, que pertenece directamente a Podemos. Yo creo que los resultados electorales van a ser cada vez más plurales y eso nos obliga a pactar, pero no en clave nacional. Va a haber unos sitios en los que el PSOE, por ejemplo, se apoyará en el PP, en otros sitios será con Podemos, en otros con Ciudadanos... hay que olvidarse de la rigidez, y en cada ciudad responder a la situación de esa ciudad.

-¿Se aventura a predecir un resultado de las próximas municipales?

-Para nada. Sería lo único que haría en estas circunstancias. Lo que le digo a mi grupo es que hay que trabajar hasta el último día con el máximo esfuerzo porque tenemos la responsabilidad de gobernar esta ciudad. No puede haber clave electoral porque Avilés necesita estar por encima de eso y proyectos a medio plazo y pensar en el 2025 y el 2030.

-Y, ¿qué va a venderles u ofrecerles a los avilesinos en los próximos meses?

-Bueno, yo no vendo nada. La política y la venta son cosas diferentes. Pertenezco a un proyecto socialdemócrata que tiene en el corazón los derechos y la igualdad de los ciudadanos, y para cambiar las cosas a corto y medio plazo abordándolas con valentía. Eso es lo que ofrecemos y en lo que tenemos experiencia. Y yo creo que la experiencia en política es importante, después de un momento en el que parecía que solo valía lo nuevo. Hay gente que tiene experiencia y está agotada, pero hay otra que tiene fuerza y empuja. Un ejemplo es Santiago Rodríguez vega y otro Fernando Lastra, con una larga carrera política, que ha llegado a la Consejería de Infraestructuras y ha desbloqueado muchas cosas.

-Los accesos al PEPA, el soterramiento o la Ronda Norte, pero parece que estos dos últimos se han atascado. Avanzaban más con el PP en el gobierno central.

-Quedaba lo difícil, que es hacer la publicación para contratar los estudios. Eso está prácticamente hecho y solo falta publicarlo en el BOPA. Uno está definitivamente redactado, pero al otro tiene alguna complejidad técnica, y yo creo que quieren sacarlos prácticamente a la vez.

-¿Será el proyecto definitivo?

-Espero que sí, que lo que salga de estos estudios sea el definitivo. Ahí yo confío en la voluntad de las administraciones. No solo es una voluntad política, sino que hay un acuerdo. Los técnicos también ven la solución conjuntamente.

-¿Y habrá dinero para ejecutarlo?

-Pues no lo sé. El dinero hay que pelearlo año a año en los Presupuestos generales del Estado. En las grandes inversiones se fijan cantidades pluarianuales. El siguiente paso es pelear por eso, y ahí entramos en un espacio en el que cada ciudad debe pelear por lo suyo, y hay que saber hacerlo.

-Ahora se avecina una temporada intensa de inauguraciones: Santa Apolonia, el museo del cañón, la Escuela de Arte, los enlaces del PEPA... ¿No se podía haber adelantado algo?

-Yo siempre quisiera que todo fuera más rápido, pero las garantías de las que nos hemos dotado democráticamente para cumplir con la transparencia para evitar riesgos de corrupción nos ha llevado a que los procesos de contratación sean cada vez más complejos, y hay que asumirlo porque también queremos esos otros objetivos. La administración se ha hecho más lenta, y eso es el caballo de batalla en todas partes. Pero no va a haber una traca final de inauguraciones, sino que vamos a poner las cosas al servicio de la gente con total normalidad, que para eso lo hemos hecho.

-Una de las cosas que no ha salido como esperaba es la fundación para la enseñanza de español, que incluso ha tenido que cambiar de forma jurídica. ¿Lo veremos funcionando este mandato?

-Ahora por lo menos lo tenemos encargado a La Curtidora y ha pasado el período de formación pública. Es un ejemplo de como las cosas llevan mucho tiempo. Tuvo que ir tres veces al Pleno, donde no tuvo el apoyo que yo creo que sí tiene en la ciudad. Creo que es un proyecto que solo puede traer varias noticias para Avilés.

-También se ha atascado el Plan del casco histórico y la recuperación de la muralla.

-Lo que nos va a dar ese plan son garantías para que se ejecuten proyectos y se realicen inversiones. Pero ocurre es que tenemos un sistema hipergarantista que lo que hace es que se pierdan energías. Nos pasa a nosotros con el plan especial, pero es que Gijón acaba de aprobar el Plan general después de quince años. Es una pérdida de energía brutal.

-Sí se ha puesto en marcha el colector, después de muchos retrasos. ¿Conlleva algún nuevo plan para la ría?

-No, queda una obra en el San Martín, que está en manos del Principado, y al margen de lo que ocurra con el soterramiento de las vías, significa cerrar una página diseñada en los 80 y 90 que ha supuesto una ingente cantidad económica que ha modernizado todo el saneamiento y los vertidos.

-La mejoría de la ría es evidente, y la de la calidad del aire también, pero no dejamos de hablar de contaminación.

-Afortunadamente, cada vez estamos más sensibilizados con ese tema y tenemos más información.

-¿El programa para las próximas municipales será continuista o habrá alguna otra idea original como esta de la enseñanza de español?

-Estamos empezando a trabajar, pero a mí me gusta que la gente tenga ideas, aunque puedan parecer locas. Lo que está claro es que seguiremos en la línea del proyecto de ciudad que tenemos los socialistas, y que ha ido evolucionando. Ahora hay quienes piden un Avilés verde, y ese proyecto ya es de los ochenta, cuando se hicieron siete parques con convenios urbanísticos o impuestos especiales. En aquel momento la ciudad estaba muy contaminada y había que hacer algo y hoy, a cinco minutos andando de cualquier casa hay un parque. Hasta ese punto somos verdes. Nuestro proyecto es continuista pero va evolucionando con los cambios. Ahora hay que prepararse para el coche eléctrico, y hay que abordar el problema del envejecimiento.

-¿Qué hacer contra el descenso demográfico?

-Siempre he dicho que es uno de los problemas principales que tenemos no solo como ciudad o como región, sino en Europa. Desde ahí hay que tomar cartas en el asunto. Si las europeas dejan de tener hijos, y tienen razones para dejar de tenerlos, hay que incorporar a los que vienen de fuera y hacer una política migratoria y demográfica combinada. Y luego cada uno tiene que ver cómo impacta en su ciudad.

-Uno de los puntos importantes será el futuro del suelo de baterías. ¿Qué se imagina ahí?

-La actividad de una tecnología nueva que acompañe a lo que hay en el parque científico tecnológico y en el PEPA. Hay que hacer el estudio que está haciendo la SEPI del impacto económico de la limpieza y achatarramiento y la puesta en servicio para industrias que quizás aún no han nacido.

-Ahora hay un cierto miedo a una segunda recesión, aquí sobre todo por la amenaza de cierre de Alcoa o las paradas y el ERE en Arcelor...

-Yo creo que no hay que vivir con miedo. Tenemos un problema, y ese sí es específico de la comarca, y es que tenemos las empresas electrointensivas más importantes de España, que no está resuelto. Y ahora mismo el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa el estatuto de las industrias electrointensivas, y hay que trabajar en eso con rapidez y audacia para resolver este problema, y esa es la mayor exigencia que le hago en estos momentos al Gobierno. A Alcoa le tiene que servir en estos momentos, porque eso quiere decir que se van amortiguar los precios. Y luego las empresas grandes son más lentas, pero saben adaptarse a los cambios, y la transición ecológica está ahí y va a traer buenas noticias.

-¿No cree que se está queriendo ir demasiado rápido?

-Tenemos que ir a un mundo más sostenible, porque si no va a haber una catástrofe. La cumbre de París ha metido mucha rapidez. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Que la Unión Europea tuviera una política industrial definida y pactada con los países que vaya amortiguando los efectos de la transición, y no solo eso, sino también el impacto tecnológico.

-¿Qué esperanzas tiene puestas en Alcoa?

-Lo que tengo son exigencias. Que el Gobierno actúe y que haga cuanto antes el estatuto y negocie antes del 15 de enero, y que si a Alcoa definitivamente no le interesa estar aquí, ceda el campo a otros que sí les pueda interesar. El aluminio no es un sector en crisis y no hay motivos para el cierre.

