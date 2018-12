El alegato contra el machismo de 'Mamá' seduce al público avilesino El público llenó el Centro de Estudios Universitarios. / OMAR ANTUÑA Aula de Cultura de LA VOZ Los asistentes al Aula de Cultura de LA VOZ llenan el Centro de Servicios Universitarios y elogian el trabajo de Marino Franco FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 13 diciembre 2018, 02:46

Un escalofrío, un silencio que reflejó el impacto que la proyección de 'Mamá' provocó en los espectadores que ayer llenaban el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS fue la antesala del aplauso que demostró que el cortometraje de Marino Franco se había ganado al público del Centro de Servicios Universitarios y que en el posterior diálogo no se reservaron ningún elogio hacia la película.

Antes de la proyección, Franco dialogó con Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula de Cultura, para repasar una trayectoria en la que él siempre ha defendido su libertad creativa hasta el punto que uno de sus proyectos, el documental sobre el movimiento 22-M se encuentra paralizado. «Las personas que me lo encargaron vetaron determinadas entrevistas que no querían que saliesen y lo paré», explicó ayer.

Marino Franco repasó su trayectoria que comienza con su formación en la Escuela de Cine de Ponferrada. En Asturias, su primer trabajo fue un videoclip para Stukas y su primer cortometraje 'La huida', «un primer acercamiento a la violencia de género, con muchos menos medios de los que tuve con 'Mamá'.

Su segunda película, 'Mejor en casa' mantuvo su trayectoria social con la historia que refleja lo que implican las barreras arquitectónicas. Su tercer trabajo, 'Animal, Human, Plant' rompe esa línea con una reflexión sobre la condición humana, desde la adolescencia hasta el geriátrico. «Sólo duraba ocho minutos, pero provocaba un gran desasosiego en el público», comentó ayer.

'Al llaú del pozu' representa la vuelta al cine reivindicativo, con una historia de memoria histórica y que, hace quince días, fue premiada en Madrid. Después del proyecto paralizado sobre el 22-M, 'Barricadas S.L.' era una mirada irónica sobre la reconversión minera. «A muchos no les gustó, pero conté lo que vi. Fueron años en que se dieron cantidades ingentes de dinero para la reindustrialización de las cuentas sin ninguna responsabilidad. Se crearon ilusiones que se desvanecieron. Hablando con los amigos les dije: si planteo una empresa para hacer barricadas, igual me la subvencionan. Así surgió. Fue una casualidad que el personaje del sindicalista dijese: Si algún día me llevan a juicio, diré que no me acuerdo de nada».

Después de la proyección de 'Mamá', Marino Franco desveló algunos datos de la película, como el presupuesto de 9.000 euros aportado por el Ayuntamiento de Navia o como durante todo el proceso contó con la compañía de la psicóloga Paula Martín para evitar «micromachismos» y abordar correctamente la problemática.

Pero hay mucho más allá de la película. Franco lamentó la falta de apoyo decidido al audiovisual asturiano a pesar del talento existente en la región y anunció que un grupo de personas planteaba la creación de la Academia del Cine Asturiano para fomentar esta industria y forzar que en los rodajes exista una cuota de artistas locales.