Alegría en las jubilaciones y despedidas Marisa García se jubila tras más de 20 años en el Colegio Enrique Alonso rodeada de compañeros. Los primeros días de asueto son para despedir a quienes inician nueva etapa vital o simplemente las vacaciones

Las celebraciones sorpresa cuentan con muchos adeptos pero a fuerza de organizarlas comienza a resultar complicado que mantengan el componente fundamental. Para el cumpleaños de Mario Valdés falta aún un mes y ya llevaba tiempo avisando que este año no lo pillarían desprevenido. Así estaban las cosas cuando asumió la organización de una fiesta sorpresa para otra amiga, se encargó de cada detalle pero cuando llegó a Casa Lin se convirtió en el sorprendido protagonista. Junto a su mujer Mari y Mario Jr., le esperaban amigos y compañeros de trabajo, entre ellos: Blas Pili, Conchi, Hevia, Rafa, Manu, Ainhoa, Consuelo, Luis, Suso, Cristina, Lolo, Rubín, José, María, Ana, José, Cristina, Fernando y Mar. Durante la fiesta el mago Pepe Peich asombró con impactantes trucos de magia-

Con el curso ya terminado, el profesorado y personal no docente se reúne para despedirse antes de comenzar las vacaciones. En el caso del Palacio Valdés, se reunieron para disfrutar de una animada cena en una noche plenamente veraniega.

En el mismo escenario, en otra magnífica velada la fiesta tuvo otros protagonistas: los compañeros del Colegio José Luis García Rodríguez conocido como Campiello. Una gran noche para disfrutar juntos.

Se ha convertido ya en un clásico del comienzo del verano, Los Adioses Escuela Musical trae a un gran maestro de jazz americano para dar unas clases magistrales y un concierto. Por segundo año consecutivo el Maestro norteamericano Kirby Shaw, llegado directamente desde el Carnegie Hall, fue el elegido. Tras tres días de trabajo con más de 40 voces, donde no faltan directores corales pero también aficionados de todas las edades, de Asturias, País Vasco y Madrid, hoy domingo ofrecerán un gran concierto en la Casa de la Cultura con un programa de pop y jazz, que incluye populares temas de los Beatles, Tito Puente y Frank Sinatra entre otros.

La jubilación de Marisa García tras más de 20 años como maestra de Educación Infantil en el colegio Enrique Alonso, reunió a compañeros en activo y jubilados para una comida donde afloraron los recuerdos y las experiencias compartidas.

La directora del IES Cristo del Socorro de Luanco en los últimos 18 años, María Antonia González, se traslada al Nº5 de Avilés y todos sus compañeros, profesorado y personal no docente, le han brindado una jornada festiva que nunca olvidará. Secretariado Gitano también ha querido participar en la despedida y le brindaron un emotivo acto en el Ayuntamiento. Después, rodeada de compañeros, se trasladaron a Santa Cecilia para una comida y una sobremesa cargada de muestras de cariño. A María Antonia no le cabía una emoción más, como bien expresó una de sus compañeras y la verdad es que no era para menos. Asistieron entre otros: Carmen González, Cristina Pérez, Eva García, María Jesús Cortina, María José Luanco, Mercedes Yanes, Pilar Garrido, Enrique Epo, Inés Canteli, Eva Galán, Javier Roma, María José Bango, Hompanera, Lucía Díaz, Cristina Suárez y Pilar Rodríguez.

Muy cerca, Rosa García, directora del Instituto Menéndez Pidal se jubila con la satisfacción de haber cumplido con su trabajo. Rodeada de compañeros durante estos 25 años, se declaraba encantada de afrontar la nueva etapa que ahora comienza porque cada cosa tiene su momento y hay que saber adaptarse. Compartieron la ocasión Ana García, Fernando Cosmea, Manolo Fernández, Ana Somocueto, Gonzalo Melón, Manuel Muñoz, Feli Cabeza, Manolo Bodí, Teófilo García, Dinora Fernández, Raúl Gayo, Juan Carlos Ayón, Chelo Martínez, Marta García y Jaime Priede.

Gran celebración se vivió en el Yumay de la mano de sus Gastrónomos, con Justo y Lola como inconmensurables anfitriones al objeto de festejar el 110 aniversario del nacimiento del Profesor Grande Covián. Representantes de diferentes Cofradías y amigos acompañaron a Gloria Grande, hija del investigador.