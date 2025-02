Alegría y prudencia en el primer día de reapertura del interior de la hostelería en Avilés

Un día no laborable, un tiempo razonablemente bueno, una frontera municipal abierta tras mes y medio de cierre perimetral... Y, por encima de todo, ganas ... generalizadas de salir de casa. Esos cuatro elementos, en mayor o menor medida, condicionaron ayer la primera jornada de reapertura del interior de los negocios hosteleros, tras la clausura total impuesta hace un mes. Y, aunque la prudencia frente al virus limitó una posible afluencia masiva a bares y restaurantes, tanto profesionales como clientes cerraron el domingo con buen sabor de boca, a la espera de que los próximos días sean aún mejores.

«Todavía hay alguna gente que tiene miedo a estar en interiores, pero la respuesta está siendo buena», reconocía Ángela Núñez, propietaria del bar Tuercebotas, en lo alto de la calle Galiana. Y lo cierto es que la imagen dada por no pocos locales del centro de Avilés parecía darle la razón. Frente a la buena acogida de las terrazas, a pesar de que la temperatura no fuese particularmente alta, muchos interiores aparecían con poca clientela. Algo que, a juicio de Núñez, también determinó «que muchos pensaran que la restricción acabaría el lunes».

Uno de los clientes de su terraza a última hora de la mañana fue Eduardo Muñiz, habitual de dicho establecimiento y ejemplo de esa tendencia a evitar el interior, aun a pesar de la distancia de seguridad entre mesas y de su desinfección. «Desde que empezó la pandemia, mi mujer y yo sólo nos sentamos en terrazas. No nos arriesgamos», reconocía, ante una copa de vino blanco.

Con todo, más allá de esas reticencias, la sensación generalizada ayer era de satisfacción. En la calle Ferrería, Ángeles Azabal, propietaria del restaurante La Madreña, se afanaba en equipar las siete mesas que se le permite tener dentro de su negocio, de ellas, cinco ya habían sido reservadas para almuerzos. «Estamos contentos, y la gente está encantada, ya tengo unas cuantas reservas, y recibo llamadas para preguntar», afirmaba.

Y es que, para Azabal, el poder hacer uso del interior marca una diferencia abismal no sólo por el número de cubiertos disponibles. «A la gente mayor no le apetece comer en el exterior con este frío», explicaba. Por ello, lamenta que el aviso de reapertura, emitido por el Principado el viernes, no se hiciese antes. «Es de locos avisar un viernes. El sábado y el domingo es muy difícil contactar con los proveedores o sacar a tus trabajadores del ERTE. Por eso, algunos compañeros no han podido aprovechar este día».

En la cercana plaza de Carlos Lobo, Pablo Vega, al frente del veterano bar La Llosa, se congratulaba a primera hora de la tarde de que, «para ser el primer día, está habiendo mucha expectación». Y es que, en contra de la tónica general, el interior de su negocio presentaba un lleno casi total, sin ninguna mesa libre; una estampa que se repetía también en la terraza. «Esperemos que esta sea la definitiva y no nos cierren más. Ya sólo queda que nos dejen abrir hasta las diez y saldremos de esta de una vez».

Horarios más dilatados

Lejos de ser un comentario hecho al descuido, el deseo de que las autoridades amplíen la jornada hábil hasta, al menos, las 22 horas, coincidiendo con el inicio del toque de queda, está en la mente de todos los profesionales del gremio. Así lo señalaba Luis Antonio Salvador, al frente del bar Spass, en la calle San Francisco, contento de poder ampliar el número de mesas disponibles, aunque convencido de que «estaremos más felices cuando nos dejen trabajar a plena actividad. A día de hoy, los horarios son nuestro talón de Aquiles».

También en los barrios se repetían las mismas escenas y, por descontado, similares opiniones. Con el aforo prácticamente lleno a la hora del almuerzo, en la sidrería La Ruta de Villalegre Jorge Márquez, su encargado, afirmaba sentirse «muy bien con la acogida, aunque esta es zona de buena aceptación». Pero, como otros compañeros del gremio, defiende que, una vez conseguida la apertura de todos los espacios del negocio, el siguiente paso a dar es alargar la jornada. «Si en Madrid dejan abrir hasta las diez, que es una ciudad mucho más grande que la nuestra, también se nos debería permitir aquí».

Con todo, a la espera de que ese momento llegue, el poder aprovechar los interiores ya ha marcado un antes y un después para muchos. Es el caso de Begoña San José, cliente de la sidrería El Corchu de Villalegre, que ayer, al abandonar el establecimiento poco antes de las cuatro de la tarde, se sentía «muy contenta de poder salir de casa sin preocuparme por el frío. Además, si se ventila bien, tampoco creo que suponga tanto problema».

En términos muy similares se expresaban los hermanos Manuel y Francisco Sánchez, disfrutando de sendos vinos, uno blanco y otro tinto, a resguardo en el interior de La Llosa. «Para nosotros ahora, en invierno, con el frío, es un apoyo poder estar dentro, y a los hosteleros les viene bien tener más mesas», concluían, antes de brindar porque «se les deje, al menos, estar hasta las nueve y media».

Aun así, no todos los criterios resultaron igual de positivos. En Galiana, Inés Suárez admitía su sorpresa al ver «menos gente de la que esperaba; puede que sea porque nos han inculcado el miedo a la hostelería». A pocos metros, una feliz Rosa Pérez negaba la mayor. «Esto da más vidilla a Avilés. Sólo espero que no los cierren de nuevo».