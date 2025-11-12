Alejandro García, arqueólogo: «En Avilés aún hay más de dos metros de muralla medieval ocultos bajo la acera y el reto es sacarla a la luz»

Los avilesinos sienten un profundo interés por conocer la historia de la villa de Avilés, algo que quedó de sobra demostrado por la gran ... cantidad de público que acudió este miércoles a la conferencia que el arqueólogo Alejandro García ofreció en la Casa de Cultura, invitado por el Real Instituto de Estudios Asturianos y la asociación Eneas. Fue tal el interés que despertó esta charla sobre las excavaciones realizadas recientemente para sacar a la luz los restos de la muralla medieval que numerosas personas se quedaron fuera de la sala de conferencias.

Los afortunados que sí pudieron asistir a esta clase magistral de arqueología prestaron mucha atención a las explicaciones del Alejandro García, que comenzó sorprendió a muchos anunciando que aún hay restos ocultos de la fortificación medieval que rodeaba la villa avilesina en época medieval.

Este mismo verano se han llevado a cabo excavaciones y demoliciones para descubrir los restos que ya son visibles en la calle de La Muralla, en la trasera de la iglesia de los Padres, pero según explicó el arquitecto «aún hay más de dos metros y media de muralla medieval ocultos bajo la acera y el reto arquitectónico y urbanístico ahora es sacarla a la luz e integrarla con el entorno».

No será un trabajo sencillo, pero García confía en que «al menos se puede recuperar un metro oculto bajo la acera en el solar del número 44 de la calle de La Muralla», indicó durante la ponencia.

Para el arquitecto el otro reto fundamental que se afrontará en la segunda fase de este ambicioso proyecto tiene que ver con dos construcciones singulares que han aparecido en ese mismo tramo de muralla. «Se encontraron dos arcos en diferentes estados de conservación. Son elemento singulares y ahora se abren varios hipótesis. Sabemos que no es una puerta mayor porque esta estaba a cierta distancia, pero muy probablemente estemos ante unos postigos, unas puertas secundarias menores de servicio. Otra hipótesis que se baraja es que sea un almacén del antiguo puerto medieval para guardar los aparejos o incluso podríamos estar hablando de fuentes encastradas en bóvedas, las investigaciones lo resolverán», confía Alejandro García.

En relación con el antiguo puerto de la villa medieval de Avilés que precisamente se situaba a orillas de la muralla hay otra hipótesis que los investigadores están estudiando y que podría derivar en un descubrimiento muy prometedor cuando avancen las siguientes fases del proyecto. «Recientemente se han estado utilizando sistemas de magnetómetro y georadar y es muy posible que se haya localizado parte del muelle del antiguo Puerto medieval. Falta lectura completa, pero estamos esperanzados con esta hipótesis», anticipó el arqueólogo durante la ponencia.

Alejandro García también ofreció algunas pinceladas sobre las catas y exploraciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el patio interior que hay entre las calles del Muelle, Jovellanos y Las Alas. «En este espacio hay viviendas que se adosaron a la muralla, incluso se da la curiosidad de que una vecina tendía la ropa en lo que ella pensaba que era una terraza, pero que en realidad era el paso de ronda», ironizó el arqueólogo.

En este espacio interior, según explicó en su ponencia, se proyecta «un jardín arqueológico en el que el público pueda contemplar los vestigios de la muralla medieval». Si bien es cierto que el proyecto que plantea el Ayuntamiento contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo en esta zona, el arqueólogo asegura que «llevaremos a cabo un trabajo para definir unas zonas de seguridad».

Para conocer más detalles sobre este proyecto, se hará una visita guiada el próximo día 19, a las 18 horas desde las excavaciones de La Muralla.