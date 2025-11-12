El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Actualmente se ha descubierto un importante paño de la muralla medieval de Avilés, pero aún hay más de dos metros de fortificación bajo la acera que suponen un reto urbanístico. Pablo Nosti

Alejandro García, arqueólogo: «En Avilés aún hay más de dos metros de muralla medieval ocultos bajo la acera y el reto es sacarla a la luz»

El experto ofreció una charla en la que profundizó sobre los trabajos que ya se han desarrollado y los retos que quedan. Por ejemplo, mediante la utilización de un magnetómetro se cree haber localizado parte del muelle del antiguo Puerto medieval de la villa enterrado

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

Los avilesinos sienten un profundo interés por conocer la historia de la villa de Avilés, algo que quedó de sobra demostrado por la gran ... cantidad de público que acudió este miércoles a la conferencia que el arqueólogo Alejandro García ofreció en la Casa de Cultura, invitado por el Real Instituto de Estudios Asturianos y la asociación Eneas. Fue tal el interés que despertó esta charla sobre las excavaciones realizadas recientemente para sacar a la luz los restos de la muralla medieval que numerosas personas se quedaron fuera de la sala de conferencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  9. 9 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario
  10. 10 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alejandro García, arqueólogo: «En Avilés aún hay más de dos metros de muralla medieval ocultos bajo la acera y el reto es sacarla a la luz»

Alejandro García, arqueólogo: «En Avilés aún hay más de dos metros de muralla medieval ocultos bajo la acera y el reto es sacarla a la luz»