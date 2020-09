El PP alerta de que el conservatorio está «descabezado» a días del inicio del curso La portavoz popular, Esther Llamazares, durante la rueda de prensa. / MARIETA Advierte de la ausencia de equipo directivo en plenos exámenes de septiembre y pide que se cumpla la ley de educación C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 8 septiembre 2020, 00:48

El Partido Popular expresó ayer su perplejidad y alarma porque a escasos días del comienzo de un nuevo curso escolar en el que hay que tomar muchas más decisiones que en los precedentes, el Conservatorio Julián Orbón se encuentra «descabezado». Está «sin director, ni jefe de servicio, ni equipo directivo», una situación que la portavoz municipal, Esther Llamazares, considera de «absoluta improvisación» teniendo en cuenta que se cesó al anterior director y a todo su equipo directivo a mediados de julio.

Tras informar de la puesta en marcha de un nuevo proceso selectivo, al PP le sorprendió el anuncio de que asumiría la dirección provisional del conservatorio un profesor de la plantilla, Jorge Díaz Seijo, que no cumple ni con los requisitos ni con los años de experiencia para el cargo, pero decidieron esperar. Hasta ayer. Creen que a estas alturas del mes de septiembre, debería conocerse quién lleva las riendas del centro, sobre todo porque aseguran que si la consejería de Educación hubiera autorizado esta solución se habría producido el nombramiento provisional de Díaz Seijo. El gobierno asegura, sin embargo, que ese nombramiento formal sí se ha producido.

«Lo que nos parece más grave es que estos días se están celebrando evaluaciones septiembre y no sabemos quién va a responder de ellas, dudamos de que ante la inspección educativa vayan a tener validez porque no hay nadie que esté dirigiendo esto. Se está hablando también mucho de la programación del curso escolar y no sabemos quién lo está haciendo», lamentó.

A Esther Llamazares le sorprende también que tras la aprobación en enero de una plaza de jefe de servicio, «que entonces nosotros dijimos que era para enmascarar el nombramiento de Galán», no se ha vuelto a convocar tras la dimisión en septiembre del exdirector del Orbón a pesar de «que era tan fundamental y necesaria».

El PP, que califica de «extraño montaje» todo lo que rodea al conservatorio, recuerda que cuando se convocó el concurso de méritos para elegir director al que concurrieron cuatro candidatos, hubo otro funcionario que quedó segundo. «Lo lógico sería ofrecerle la incorporación en comisión de servicios y sería tiempo más que suficiente para empezar con un proceso definitivo», porque insisten en que se cumpla la ley de educación. «Nosotros hemos hecho nuestras propuestas durante este tiempo, y fórmulas hay», subrayó.

El nuevo concurso de méritos para designar a un funcionario del cuerpo de profesores de música en el cargo de director será igual que el anterior porque, tal como recordó la concejala de Cultura Yolanda Alonso en su día «fue avalado y corroborado por dos sentencias judiciales».