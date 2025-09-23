El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alertan de una posible estafa a través de falsas reclamaciones de Aguas de Avilés

Llega un mensaje al cliente con un encabezado que ya pone en alerta al a persona: «Impago Reiterado. Aguas de Avilés Informa»

Y. L.

Avilés

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:00

Alertan sobre un nuevo intento de hacerse con los datos bancarios de avilesinos. Si hace unos meses era a través de falsas tarjetas de viajes en autobús a precios de risa, ahora lo intentan a través de mensajes en los que implican a la empresa de gestión de aguas, Aguas de Avilés.

Llega un mensaje al cliente con un encabezado que ya pone en alerta al a persona: «Impago Reiterado. Aguas de Avilés Informa». En el email se comunica que tiene una deuda pendiente por una cantidad muy pequeña, en el caso de la persona que comunicó esta posible nueva estafa a este periódico era de 19,1 euros. A partir de ahí se dan todas las facilidades para hacer el pago bien en un enlace de área de cliente o bien llamando al número de atención al cliente, que en el comunicado no se facilita. Por tanto se invita a tocar en área de cliente y a partir de ahí, casi con toda seguridad, será el momento en el que comiencen a volar los datos de la entidad bancaria del cliente hacia cualquier punto del mundo desde donde se haya orquestado este nuevo intento de estafa a consumidores.

El cliente ya lo ha puesto en conocimiento de Aguas de Avilés para que a su vez alerte de alguna forma a los clientes de lo que está sucediendo y de la posible estafa que pueden sufrir.

