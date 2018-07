Alfonso Abel agradece el cariño de los feligreses que rechazan su traslado Alfonso Abel durante la bendición de los animales el día de San Antón en La Magdalena. / JOSÉ PRIETO Recogen hoy firmas contra el traslado del párroco a Llaranes-El Pozón para presentarlas en el Arzobispado S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 22 julio 2018, 06:25

El párroco de La Magdalena, Alfonso Abel Vázquez, agradecía ayer el cariño de los feligreses que están movilizándose para evitar su traslado a la unidad pastoral de Llaranes-El Pozón. Los asiduos de La Magdalena anunciaron la recogida de firmas, que mantienen, y el envío de cartas a las autoridades eclesiásticas con el fin de que Alfonso Abel pueda quedarse en la parroquia.

Él no quería ayer entrar en la polémica surgida en La Magdalena, aunque sí quiso dejar claro su agradecimiento a todos los que se han movilizado. «No voy a decir nada sobre ello, no me corresponde. Solo que agradezco el cariño de la gente», señalaba el párroco. Sobre su traslado tampoco quiso opinar ayer el arcipreste de Avilés, Vicente Pañeda, que argumentaba que «no voy a consentir pasar por lo mismo que hace unos años. No voy a entrar en ninguna polémica», comentaba a la llamada de este periódico.

Hace tres años se anunciaban otros cambios en el arciprestazgo que afectaban a la parroquia de La Carriona-Miranda, en concreto a José Manuel Feito. Entonces los feligreses también se movilizaron y consiguieron que el párroco se mantuviera junto a ellos. Cristina Villaverde, una de las que ha tomado la iniciativa de recoger firmas para que Alfonso Abel siga junto a ellos en La Magdalena, valoraba ayer positivamente los primeros pasos. «En pocas horas superamos las cien firmas. Hubo mucha gente que nos apoyó, aunque esperamos que hoy sean muchas más las que se consigan», comentó ayer.

Las hojas de firmas que reclaman la permanencia de Alfonso Abel en la unidad pastoral actual se han repartido en establecimientos del barrio y hoy serán llevadas a la fiesta sacramental de La Magdalena. A las 12 horas está previsto que comience la misa, que será oficiada por el párroco, y tras la que dará comienzo la procesión de la Virgen. «En ese momento hablaremos con todos los presentes para que apoyen nuestra causa. Él se lo merece porque ha hecho mucho por nosotros», recalcó Cristina Villaverde.

Los feligreses también han hablado con Alfonso Abel para hacerle saber sus intenciones. «Él no puede hacer nada, no está en sus manos. Ojalá él pudiera tomar la decisión, pero no es así, por eso estamos recogiendo las firmas y movilizándonos», comentaba ayer Villaverde.

Los asiduos a la parroquia destacan numerosas acciones llevadas a cabo por Alfonso Abel durante estos últimos años. «Ha desarrollado muchas iniciativas propias, sobretodo con los más pequeños. Por un lado celebrar San Antón, que llenó la iglesia de niños con sus mascotas. Por otro volvió a sacar la procesión de la Virgen. Son solo algunos ejemplos porque ha conseguido ganarse a la parroquia», destacaba la impulsora de la recogida de firmas.

Además, ella misma se ha encargado de redactar una carta explicando estos motivos y que ha enviado a las autoridades eclesiásticas. «La he mandado también al Vaticano. A donde haga falta para que no le trasladen», recalcó.