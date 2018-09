El alistamiento de Pedro Menéndez suma este año una recreación histórica Recreación teatral del alistamiento de Pedro Menéndez. / MARIETA S. GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 3 septiembre 2018, 01:35

La Asociación de Vecinos Pedro Menéndez de Avilés celebrará un año más su teatralización del alistamiento de Pedro Menéndez antes de su viaje al otro lado del Atlántico. Lo harán del 5 al 7 de octubre, un día más de lo habitual. Este año, como novedad, se une a ellos la Asociación Kerberos, que se encargarán de realizar una recreación histórica paralela a la teatral.

Durante todo el fin de semana se realizarán demostraciones y talleres sobre las costumbres y modos de vida de los soldados durante el siglo XVI. El parque de Ferrera será el escenario de la mayor parte de las actividades, que la entidad ya está preparando para cerrar el programa completo esta primera quincena de septiembre. «Realizaremos talleres didácticos para todas las edades y demostraciones, entre ellas una de los movimientos de infantería de la época», explica Víctor Vega, coordinador de la Asociación Kerberos, que ha participado en multitud de recreaciones.

La idea es que participen no solo personas de la ciudad o de Asturias, si no que se sumen a ellas otras llegadas desde diferentes puntos de España. «Contamos con una lista de unos cincuenta inscritos, aunque aún no está cerrada definitivamente. Luego hay que sumar los miembros de la asociación de vecinos y otros colaboradores de la ciudad. Igual alcanzamos las trescientas personas», señala Vega.

Se trata de un evento pionero en la ciudad que nace con vocación de consolidarse. «Es una primera prueba, la de verdad será el año que viene, que es el aniversario redondo. Esperemos que todo salga bien», indica el coordinador, que trabaja ahora en ultimar los detalles de una cita para la que falta poco más de un mes.