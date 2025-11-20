«El aliviadero del San Martín funcionó como pozo de tormentas»

El concejal Pelayo García aseguró ayer que el aliviadero del río San Martín «funcionó como pozo de tormentas y evitó que el nivel de agua ... en Llano Ponte alcanzase límites más altos y provocase daños mucho más importantes». El edil explicó que «la inversión permitió añadir 1.300 metros cúbicos de almacenamiento al sistema», e insistió en que las inundaciones sufridas en la ciudad el pasado domingo no se debieron a un mal funcionamiento del sistema de evacuación, sino a unas precipitaciones «excepcionales», tanto que cayó «en ocho horas el equivalente al día de mayores precipitaciones de los últimos 24 años», un total de 120 litros por metro cuadrado.

García arremetió contra la portavoz popular, Esther Llamazares, que había cuestionado la eficacia de la obra del aliviadero, acusándola de dedicar «todos sus esfuerzos a retorcer la realidad o crear una paralela para embarrar una buena gestión». Defiende que «la actuación fue rápida, eficaz y coordinada», y de «no saber distinguir los distintos cauces que cruzan Avilés, como pudimos intuir cuando presentó su propuesta de parking submarino», en referencia al planteado por el PP en campaña bajo la plaza de Pedro Menéndez. Aseguró además que el informe al que hizo referencia el PP, «está basado en el efecto mariposa».

García explicó que «las zonas más afectadas coinciden con los puntos bajos de las cuencas de los ríos Raíces, en la avenida de Lugo, Tuluergo, en Las Meanas, y El Quirinal, y San Martín, en Llano Ponte» y valoró además la respuesta ciudadana ante esta crisis. «Vimos colaboración y cooperación de los vecinos y vecinas para echar una mano cuando visitamos las zonas más afectadas y lo escuchamos también de testimonios a pie de calle. Frente a la confrontación de la señora Llamazares, tenemos una ciudad que es ejemplo de cómo actuar ante las crisis», señaló Pelayo García.