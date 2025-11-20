El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La calle Llano Ponte volvió a inundarse. A. L. J.

«El aliviadero del San Martín funcionó como pozo de tormentas»

El gobierno rechaza un mal funcionamiento del sistema de evacuación el pasado domingo y critica a Llamazares por «retorcer la realidad»

R. A.

Avilés

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El concejal Pelayo García aseguró ayer que el aliviadero del río San Martín «funcionó como pozo de tormentas y evitó que el nivel de agua ... en Llano Ponte alcanzase límites más altos y provocase daños mucho más importantes». El edil explicó que «la inversión permitió añadir 1.300 metros cúbicos de almacenamiento al sistema», e insistió en que las inundaciones sufridas en la ciudad el pasado domingo no se debieron a un mal funcionamiento del sistema de evacuación, sino a unas precipitaciones «excepcionales», tanto que cayó «en ocho horas el equivalente al día de mayores precipitaciones de los últimos 24 años», un total de 120 litros por metro cuadrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  5. 5 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  6. 6 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  8. 8

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  9. 9 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El aliviadero del San Martín funcionó como pozo de tormentas»

«El aliviadero del San Martín funcionó como pozo de tormentas»