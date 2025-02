La 'alivisión' de compendiar las emociones

C. R. AVILÉS. Sábado, 21 de noviembre 2020, 00:51 Comenta Compartir

Seguro que en alguna ocasión el lector ha sentido 'emocitosis'. No vaya al diccionario de la Real Academia Española porque no encontrará la palabra, mejor acuda al 'Diccionario de las emociones' en el que el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Avilés acuña nuevos términos para esas sensaciones no siempre fáciles de definir por combinar varios sentimientos. El diccionario fue presentado ayer telemáticamente y llegará a los centros educativos una tirada de trescientos ejemplares. Por cierto, 'emocitosis' es «cuando sientes muchos estados de ánimo pero no sabes expresarlos porque ni los conoces».

En total, son veinticinco los términos acuñados que aspiran a servir «como herramienta para expresarnos, desahogarnos, comunicarnos con todos los demás», según recoge el consejo en el texto introductorio de un diccionario que introduce conceptos como la 'amistreza' (la tristeza que sientes cuando pierdes una bonita amistad), el 'visimor' (la conexión cuando ves por primera vez a una persona que se puede acabar convirtiendo en amor) o la 'alivisión' (el alivio que sientes cuando liberas tensión).

El 'Diccionario de las emociones' fue uno de los temas principales de la primera sesión plenaria telemática del Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés, reunido ayer en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. En una sesión presidida por la alcaldesa Mariví Monteserín estuvieron Andrea Rodríguez Fernández (colegio Enrique Alonso), Nora Grijalvo Fernández, Sofía Saint Remy y Hugo Soberón Valdés, los tres del instituto La Magdalena, Irune Novo Berciano (instituto Menéndez Pidal) y Marta Fernández Correa, del colegio San Fernando. En la sesión también se analizó tanto el trabajo realizado durante el confinamiento domiciliario como las sensaciones en el inicio del curso escolar 2020-21.

La expresión de las sentimientos es el eje central de buena parte del trabajo que el Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés está llevando a cabo en este 2020, puesto que se entiende que especialmente importante en edades determinantes para formar la personalidad. En este sentido, el confinamiento marcó un antes y un después en el desarrollo de todos los proyectos de participación juvenil, y del consejo en particular.

Entre las actividades realizadas telemáticamente se puede destacar el encuentro virtual con la alcaldesa el 17 de abril, la creación de un recetario con quince platos; el diseño de un logotipo para la jornada de 'Avilés hacia la inclusión' y el análisis virtual de las plazas de aparcamiento para las personas con movilidad reducida, en colaboración con Difac, y el desarrollo de una campaña en redes sociales para demostrar que la participación infantil y juvenil seguía activa en Avilés pese a las duras restricciones de aquel momento.

Desde la concejalía de Juventud se destaca la importancia de mantener a niños y adolescentes dentro de la agenda política local, facilitándoles un contacto directo con sus representantes políticos y haciendo llegar sus propuestas para que puedan ser tenidas en cuenta.

Hoy sábado, integrantes del consejo participarán en un encuentro virtual autonómico.