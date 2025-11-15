El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

«Las altas rentabilidades son una señal evidente de una posible criptoestafas»

Andrés Naranjo repasa en el congreso Asturcon.tech las formas de evitar los engaños en Internet

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:57

Comenta

Las criptoestafas, y unas cuantas variantes más de riesgos en la red, tuvieron durante la jornada de hoy su espacio en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer con la última de las jornadas del congreso sobre ciberseguridad impulsado por la Organización para la Investigación en Seguridad Ofensiva (ORICIOS). Entre los ponentes, Andrés Naranjo, consultor en ciberseguridad y minery report, más conocido en las redes como @theXXLMan, y que habló de los riesgos sobre las criptoestafas en Internet.

Naranjo lanzó un mensaje sobre la seguridad en Internet, invitando a todo el mundo a «concienciarse sobre el uso responsable de la tecnología» y no limitarse al mundo analógico por miedo a posibles engaños. No obstante, reconoció que muchas personas caen en las criptoestafas, engaños basados en las criptomonedas. «En los momentos en los que las cotizaciones suben, hay personas que son más propensas a esos engaños», apuntó.

Y, a manera de advertencia, explicó un posible truco para detectar señales de riesgo. «Cuando algo es demasiado bonito para ser real, no es real», aseguró, «hay que desconfiar de anuncios que te ofrecen en una semana rentabilidades por invertir en criptomonedas que los grandes fondos no alcanzan». Además, recordó «si una persona puede lograr esa rentabilidad, lo más normal es que se la quede él y no la anuncie por ahí».

Satisfacción por el congreso

La jornada del sábado se desarrolló íntegramente en el Centro Niemeyer, incluyendo la clausura con la barra libre de cerveza para los inscritos en el 'Oskar'. Los miembros de la organización se mostraban muy satisfechos por el desarrollo de la cuarta edición. Las sesiones del viernes en el Centro de Servicio Universitarios se llenaron. La mañana del sábado contó con la presencia de recreacionistas de 'La Guerra de las galaxias' perfectamente uniformados, aportando un ambiente festivo a un congreso donde los asuntos se abordaron con la máxima seriedad.

