Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario

Y. L. Avilés Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

La Policía Local intervino junto a la Nacional a las 9.30 de la mañana del pasado sábado en un altercado en la avenida San Agustín de Avilés frente al bar Cotton que concluyó con el levantamiento de acta por parte de los primeros en el establecimiento al comprobar que se estaba incumpliendo el horario de cierre. Según indica la Policía Local, además se ordenó en ese momento el desalojo del local y su cierre. Los agentes también colaboraron con los servicios sanitarios en la atención a dos personas en la parque de El Muelle con síntomas de embriaguez y una de ellas con una herida en la cabeza.

El dispositivo establecido para facilitar la afluencia a los cementerios concluyó sin incidentes, no así el situado en torno a la sala de la calle Demetria Suárez en donde la fiesta de Halloween, para la que se habían vendido 1.300 entradas, obligó a establecer un dispositivo especial en el que se denunciaron a varios conductores por superar las tasas de alcohol y con presencia de drogas, así como por irregularidades en los vehículos. Además, los agentes detuvieron a tres jóvenes que habían amenazado a los controladores de acceso de la discoteca y dificultaron la acción policial para recuperar la normalidad.

Temas

Halloween

Avilés