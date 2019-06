«Amamos de una forma diferente a la de hace años» Patricio Pron participa hoy en el ciclo Palabra en del Niemeyer. Patricio Pron | Premio Alfaguara de Novela 2019 El ganador del Premio Alfaguara de Novela 2019, Patricio Pron, presenta su obra 'Mañana tendremos otros nombres' en el ciclo Palabra del Niemeyer ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 13 junio 2019, 01:21

Las formas en las que nos comunicamos y relacionamos han cambiado con la llegada de las redes sociales pero llega más allá, también lo ha hecho la forma en la que nos enamoramos. En torno a esta premisa gira la última novela del autor argentino Patricio Pron, 'Mañana tendremos otros nombres', galardonada recientemente con el Premio Alfaguara de Novela 2019. El autor ha decidido en esta ocasión dejar a sus protagonistas en el anonimato, refiriéndose a ellos como Él y Ella, para hablar de una «experiencia amorosa universal que todos hemos tenido» y que presenta hoy, desde las ocho de la tarde, en una nueva sesión del ciclo Palabra en el Niemeyer.

-Es un libro que solo se podría haber escrito ahora, que habla de relaciones que decide un algoritmo. ¿Ha tenido referencias, otras obras que profundicen en este tipo de temas?

-Es cierto que ha sido un tema poco tratado en la ficción contemporánea en español. Ahora amamos de una forma diferente a como lo hacíamos hace cinco años pero la novela contemporánea sigue mostrando la misma visión estereotipada y un solo horizonte de posibilidades. Esto, afortunadamente, está cambiando y no es coincidencia que estén apareciendo varias obras como la mía, en la que pretendo actualizar una narración de la experiencia amorosa que se ha quedado desactualizada. Sí, que he consultado una bibliografía variada e interesante que he ampliado con un trabajo de campo profundo, un estudio de varias redes sociales y diversas entrevistas que ofrecen datos y estadísticas reales, como los altos índices de soledad que hay en nuestra sociedad.

«Pretendo actualizar una narración de la experiencia amorosa ya desactualizada»

-Entiendo que es un crítica, ¿llegará un momento en el que nadie sepa enamorarse si no es a través de una pantalla?

-Desde luego el libro señala algunos desarrollos sobre la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de los afectos que no llevan al optimismo. Sin embargo, los protagonistas se toman el tiempo de pensar en cómo han sido amados. Es una excusa para pensar en ciertas cuestiones olvidadas.

-Para analizar esta realidad se podrían haber utilizado otros géneros como el ensayo, por ejemplo.

-Sin duda, pero la ficción posibilita la identificación del lector con los personajes. No sería posible si se le narrasen hechos objetivos. También ayuda a que el lector deba abandonar el libro por momentos para averiguar si lo que se le está contando es del todo cierto.

-¿Cómo la ha recibido el público?.

-De forma excelente. Mi percepción es que el libro se ha convertido en una especie de puente que permite la reflexión y la conversación entre personas de generaciones muy distintas. Unos se sienten identificados y otros se acercan con mucha curiosidad.