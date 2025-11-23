El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Amancio Prada, en un concierto en Oviedo. PABLO LORENZANA

Amancio Prada celebra los 50 años de 'Rosalía de Castro' en el Niemeyer

El cantautor estará en Avilés el 28 de febrero para ofrecer un concierto conmemorativo de su primer trabajo discográfico

R. D.

Avilés

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Amancio Prada lleva medio siglo poniendo música y trayendo a la actualidad la lírica española, y volverá a hacerlo el próximo 26 de febrero ... en un concierto en Avilés que conmemorará el quincuagésimo aniversario de su primer trabajo discográfico, que dedicó a la gallega Rosalía de Castro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  5. 5

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  8. 8 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Amancio Prada celebra los 50 años de 'Rosalía de Castro' en el Niemeyer

Amancio Prada celebra los 50 años de &#039;Rosalía de Castro&#039; en el Niemeyer