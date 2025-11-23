Amancio Prada celebra los 50 años de 'Rosalía de Castro' en el Niemeyer

Amancio Prada lleva medio siglo poniendo música y trayendo a la actualidad la lírica española, y volverá a hacerlo el próximo 26 de febrero ... en un concierto en Avilés que conmemorará el quincuagésimo aniversario de su primer trabajo discográfico, que dedicó a la gallega Rosalía de Castro.

Será en el auditorio del Centro Niemeyer, a partir de las ocho y media la tarde, con entradas ya a la venta al precio de 25 euros que pueden adquirirse a través de la web del Niemeyer o en las taquillas del centro cultural avilesino, Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón y el centro de información turística del Principado en Oviedo. Los socios del Club Cultura dispondrán de un descuento, quedando el precio en veinte euros, hasta quince días antes del espectáculo, con un máximo de cien entradas en total y dos por titular de la tarjeta.

El concierto revisitará medio siglo de diálogo entre el cantautor y la obra de una de las grandes voces de la literatura gallega. «Hace cincuenta años, Amancio Prada inició una peregrinación sonora al corazón de la poesía de Rosalía de Castro. Aquel primer álbum se convirtió en la brújula artística que ha guiado su trayectoria desde entonces, marcando un antes y un después en la musicalización contemporánea de los versos de la autora», señala el Niemeyer. Ahora podrá volver a vivirse ese espíritu con el bagaje de cincuenta años años de carrera sobre los escenarios. Se podrá disfrutar de la pureza de aquellas primeras canciones junto a relecturas actuales.

«Esta propuesta se presenta, así como una ceremonia de gratitud, una oportunidad irrepetible para ser testigos de cómo un canto se convierte en refugio y la poesía se transforma en destino».