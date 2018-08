Los amantes del soul vuelven a tener una cita con La Grapa

Los amantes del soul y la música negra tienen el próximo fin de semana una cita obligada con la nueva edición del festival La Grapa que contará con la americana Martha High & The Soul Cookers como estrellas del cartel de un festival que se celebrará los próximos viernes y sábado, 10 y 11 de agosto, en el parque de El Muelle. La actividad comenzará el viernes 10 con Jp Bimeni & The Blackblets junto con Aretha Soul Divas & The Silverbacks.

El sábado, día 11, será el momento de Martha High & The Soul Cookers. A lo largo de los dos días están previstos siete conciertos, incluyendo la presencia de The Agapornis y diferentes dj.