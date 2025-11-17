El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concejales de Deporte y Ciudad Saludable, con el gerente del área sanitaria, el Jefe de Neumología del HUSA y Vidal Sabater. Pablo Nosti

Amarillo, la luz al final del túnel que elige la Fundación Ricky Rubio para su marca 41/2002

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

La Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y su nombre es el que ha escogido la Fundación Ricky Rubio para su marca de ropa con el objetivo de concienciar sobre la importancia de que el paciente pida su diagnóstico molecular, una información «que te dice el nombre y los apellidos del cáncer que tienes, con lo cual el tratamiento es más dirigido y personalizado».

Vidal Sabater, director de Comunicación de la fundación, y el creativo de publicidad Marc Sánchez, explicaron este lunes en el Complejo Deportivo Avilés, donde instalaron la primera tienda pop-up (de presencia efímera) de la marca, los objetivos de esta campaña. La ropa es gris y amarilla, gris por el entorno en el que vivimos y amarillo para «representar la luz al final del túnel».

«Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y hace casi medio año sacamos una marca para difundir sobre el diagnóstico molecular, para concienciar a la población, y queríamos estar donde se está trabajando más para encontrar más casos de cáncer de pulmón. El Hospital San Agustín está haciendo un gran trabajo de cribado de cáncer de pulmón, en pocos meses ha sido el hospital que más ha cribado de toda España», resaltó Sabater.

Se refería al Proyecto Cassandra, en el que participan quince hospitales de toda España. Del millar de pacientes que han sido captados para participar en este proyecto piloto de cribado, el área sanitaria III ha aportado 270. Jesús Allende, Jefe de Neumología del Hospital Universitario San Agustín, recordó que «el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres».

Reconoció la importancia de realizar el diagnóstico molecular, pero los pacientes del área pueden estar tranquilos porque «nosotros lo hacemos habitualmente y se ha visto que mejora la supervivencia». Aseguró que aspiran a cifras de supervivencia del 70-80%.

