«Hay que aminorar el coste de desmantelar las baterías para mejorar los precios del PEPA» Manuel Campa, en su despacho junto a la ortofoto de Avilés. / OMAR ANTUÑA Manuel Campa | Concejal de Urbanismo y Promoción Económica «En este mandato queremos tener urbanizada y comercializada la primera fase de la Isla de la Innovación» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Domingo, 7 julio 2019, 02:50

La actividad de Manuel Campa es frenética en estas semanas iniciales de mandato. Sin descuidar sus funciones como secretario de organización del PSOE local y portavoz del gobierno municipal, por su mesa pasarán a partir de ahora los proyectos urbanísticos más importantes de la ciudad. Las elecciones han puesto a su partido en una posición idónea para llegar a acuerdos con la oposición sin pagar grandes peajes a cambio.

-Concejal de Urbanismo y Promoción Económica. ¿Por qué han unido esas áreas?

-Precisamente porque es un mandato en el que, aparte de las grandes infraestructuras, donde hay que desarrollar lo que nos marquen los estudios informativos, tenemos que poner en marcha la primera parte de la Isla de la Innovación, hablar del desarrollo de los suelos liberados de baterías, y eso tiene mucho que ver con la promoción empresarial. Tener esa cabeza común que trabaje en el desarrollo de los espacios, con el conocimiento de las demandas que marcan las empresas, es importante. Sabemos para qué queremos esos primeros 60.000 metros cuadrados de la Isla de la Innovación, para empresas tecnológicas, servicios... Ahora estamos en el momento de qué queremos hacer con baterías, tenemos que pensarlo bien, tanto con Sepides como con el comercio, las empresas, el Puerto, o el Principado. Pero si tenemos un espacio como la Isla de la Innovación dedicado a un tipo de empresas, habrá que ver para qué otro tipo de empresas dedicamos ese suelo. Si estás en continua relación con las empresas, es mucho más fácil de desarrollar eso.

-¿Veremos en este mandato la primera piedra del soterramiento de vías o de la Ronda Norte?

-No lo sé, no me atrevo a meterme en eso porque están en marcha los estudios informativos, tienen un plazo de ejecución de más de un año. Después de los estudios informativos que tienen que decidir cuáles son los trazados ideales hay que hacer los pliegos y licitaciones. Son plazos largos. Ojalá podamos hablar al final del mandato de que podemos tener algo sobre la Ronda Norte y sobre la barrera ferroviaria, que podamos tener los terrenos de la primera fase de la Isla de la Innovación urbanizados y comercializados, y de que en baterías podamos llegar al punto de estar acabando de urbanizar el terreno...

-¿Por qué no se plantean mientras tanto pequeñas actuaciones estéticas en el entorno de las vías o del apeadero de Feve?

-En el parque de El Muelle hay un proyecto que estamos acabando de perfilar y es verdad que el resto de la carretera depende del Ministerio de Fomento. Hay que seguir hablando con ellos para que se comprometan a mantenerla en buen estado y que las actuaciones de renovación de El Muelle que contemplan mejoras estéticas de la parte que va a dar a las vías tengan continuidad en los terrenos que son propiedad del ministerio. Y en cuanto al apeadero de Feve, claro que nos interesa embellecer esa zona. Tiene un uso no reglado que puede llegar a ser peligroso en algún momento. Sobre eso hay que trabajar y creo que en todo el plan de embellecimiento, de adaptación de las entradas de Avilés, eso tiene que estar incluido.

-¿Es compatible la regeneración medioambiental del suelo de las baterías con el proyecto de Química del Nalón?

-Química del Nalón está haciendo un proyecto para mantener el uso de esa planta, con unas instalaciones mucho más modernas que las que hay hasta ahora, con unos procesos de pre y post-tratamiento que no existen ahora y que tiene mucho de mejora medioambiental respecto a la situación actual. También es verdad que con Ensidesa en su día esa planta de tratamiento de aguas tenía otro componente que era más químico que biológico, que era realmente el perjudicial para el medio ambiente y que hace mucho tiempo que no se utiliza. Pero es verdad que Química del Nalón está haciendo un trabajo muy importante con una inversión también importante para cubrir las balsas, para que el impacto será el mínimo posible.

-¿Han recibido el interés de empresas para instalarse ahí?

-De momento es Sepides quien recibe el interés, está haciendo un buen trabajo. Tiene un plan director que tiene que ordenar los espacios. Tenemos que hablar con mucha gente, organismos, empresas... para ver qué tipología de suelos queremos desarrollar ahí. Es evidente que hay que hacer una modificación del Plan General para ver qué usos queremos tener. Y tiene que ser compatible con los usos de la Isla de la Innovación, con una industria como la que queremos, que tiene que venir a la ciudad atraída por los centros de investigación, que son nuestro puntal. Por tanto, interés siempre hay, hay movimiento, el que había hasta ahora depende de la poca capacidad de espacio que teníamos. Ahora es gran industria, pero podemos tener espacios muy interesantes.

-¿Serán competitivos los precios del suelo o pasará como en el Parque Empresarial?

-El PEPA se hizo en su momento, y yo creo que de aquellos errores se ha aprendido mucho. Se está valorando cuál va a ser el coste de la descontaminación y achatarramiento que conlleva baterías. Y debemos trabajar en la búsqueda de financiación europea para poner en marcha espacios industriales que probablemente sea la parte que nos ayude a que el coste final sea menor y por lo tanto que la comercialización sea más fácil. Dependiendo de un ministerio como el de Hacienda, la inversión hay que recuperarla, por eso hay que trabajar para ver cómo se puede aminorar esos costes para que la comercialización sea a unos precios mejores que los que hubo en su día en el PEPA.

-¿Qué plazos manejan para la primera fase de la Isla de la Innovación?

-Dependemos, como en otras cosas, de que haya lo más rápido posible un Gobierno en Madrid para poder hablar con ellos. Esa primera fase que queremos desarrollar y que no depende directamente de la barrera ferroviaria, espero que podamos llegar a un acuerdo y creo que con un gobierno formado va a ser fácil. Queremos llevar a Pleno en el primer semestre del año que viene, si podemos, esa zona tecnológica más próxima al Niemeyer.

-Los proyectos de los fondos europeos que desarrolla el Ayuntamiento, los DUSI, acumulan un retraso importante. ¿Podrían correr peligro?

-No, porque el gobierno central es consciente del retraso que hubo y tenemos un plan para licitar buena parte del presupuesto este año, que tiene que llegar a obligar más del 30%. Tenemos licitada la calle de El Carmen, buena parte de la administración electrónica, la asistencia técnica tanto formal como de comunicación, tenemos en proyecto las cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética... Llegaremos a final de año con una buena ejecución que nos va a permitir llegar a 2021-2022 con los deberes hechos y esperar a las justificaciones finales, en las que creo que no vamos a tener problema.

-¿Cómo van las licencias en el casco histórico?

-El Plan está y creo que empieza a haber movimiento, también con el programa de edificación forzosa. Hay cuestiones que tenemos un empeño tremendo en resolver. Por ejemplo, el hueco de la plaza de España, 10. Es un ejemplo de lo que estos planes significan para resolver aquellos huecos que han ido quedando en todo este tiempo que hemos estado cuidando del casco histórico, haciéndolo más turístico, y un orgullo de ciudad. Se están haciendo las valoraciones para, si los dueños no lo ejecutan, que lo pueda hacer o bien un privado o Ruasa. Pero hay huecos fundamentales que son un ejemplo de lo que tenemos que hacer en estos cuatro años.

-¿Tienen asegurado el recorrido legal con los propietarios de esa iniciativa?

-Si dio tantos quebraderos de cabeza y dio tantas vueltas es porque ahora estamos seguros de que se ha notificado correctamente, que no va a haber marcha atrás, con todos los informes necesarios de todos los organismos, CUOTA, Patrimonio y demás, que son correctos.

-¿Retomarán los convenios urbanísticos paralizados?

-Lo primero que tenemos que ver es que en estos últimos años parece que está creciendo la oferta, que está despertando el sector. Vamos a ver si eso tiene demanda, que parece que sí. Tendremos que analizar cómo va el mercado y ver si hay que retomar los convenios urbanísticos o no.

-¿Qué papel adoptará Ruasa?

-Es, como su nombre indica, Rehabilitaciones Urbanas. Es verdad que ha hecho un buen trabajo por ejemplo con las viviendas de Villalegre, a buen precio para un público concreto, y va a volver a ser un elemento importante en el casco histórico. Hay que hacer sí o sí lo que está previsto en el plan de ejecución forzosa y ponerla a trabajar en todo aquello que no haya un propietario o un agente privado interesado en ello. Y la gestión de los aparcamientos, donde las cifras son buenas, siguen creciendo, también porque la ciudad cada vez recibe más visitas, y ahí hace un trabajo del día a día que es importante, y no lo está haciendo mal.

-¿Es el momento de continuar con la peatonalización del centro ahora que habrá un plan de movilidad?

-Creo que sí. Ya veremos lo que dice el plan, pero tenemos que plantearnos peatonalizar alguna zona más que no es conflictiva de cara al tráfico y las personas, en todo caso serán intervenciones que no van a afectar mucho al tráfico. La peatonalización, de mano, siempre parece que molesta, y con el paso del tiempo todo el mundo lo agradece, el ciudadano, los comercios y el medio ambiente en general. No es una cuestión solo de Avilés, en cualquier sitio en el que se ha peatonalizado las fases han sido las mismas. Y cada vez el tiempo para aceptarlo es más corto. Eso de ir con el coche hasta la puerta de donde queremos ir... yo creo que ya vamos asumiendo que tenemos que tener una buena red de aparcamientos, que vaya en círculos concéntricos. Tenemos el de la avenida de Gijón, que parece que va bien. Tenemos que buscar buenos aparcamientos, que den servicio a mejor precio que el centro. El que quiera venir al centro con el coche tiene que pagarlo. Es lo que tenemos que hacer en las ciudades, crear una movilidad sostenible. El plan de movilidad nos va a decir muchas cosas y tenemos que ejecutarlo en un plazo breve de tiempo. Peatonalizar alguna zona que nos queda pendiente y que funcione como bisagra entre las dos partes del casco histórico es fundamental.