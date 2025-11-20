La ampliación del parque tecnológico y la Manzana del Talento se presentan en Italia

El concejal Manuel Campa presentó ayer en la ciudad italiana de Salerno los proyectos de ampliación del parque tecnológico Isla de la Innovación y ... la Manzana del Talento, que confía en que salga a licitación antes de final de año. «Se encuentra en fase final de redacción y eso va a permitir definir sus contenidos a lo largo de 2026 y hacerlo realidad en 2027», aseguró el edil, que considera que «es la palanca que tenemos para atraer un talento muy específico relacionado con la industria, con talleres de innovación, con creación de espacios en los que las spin off de los centros de I+D puedan tener un lugar para asentarse, crecer e intentar dar el salto a otro tipo de espacios industriales».

Campa destacó también en la última reunión transnacional del programa europeo In4Green, que lidera Avilés, el papel de La Curtidora como elemento de ayuda «a los que quieren emprender, a dirigirles por el buen camino y a los que todavía están estudiando, a que sepan qué cosas hacemos en Avilés y en qué pueden dirigir sus estudios».

Parte de su exposición, no obstante, se enfocó a presentar los futuros espacios industriales que se están desarrollando, tanto la ampliación de la Isla de la Innovación como baterías de cok, y que cree que son «una referencia para la atracción de las empresas que queremos que construyan el futuro de la ciudad, más modernas, más innovadoras, con capacidad de exportación, sostenibles y de base tecnológica, a A imagen y semejanza de lo que llevamos haciendo algunos años, con los centros de innovación ligados a las empresas, que son los que permiten anclar la investigación en las empresas.

Hoy aún habrá una segunda sección en Salerno para seguir analizando las propuestas de mejora de las ciudades de la red, que tienen en común un pasado industrial.