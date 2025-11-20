El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Campa, durante su exposición. LVA

La ampliación del parque tecnológico y la Manzana del Talento se presentan en Italia

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El concejal Manuel Campa presentó ayer en la ciudad italiana de Salerno los proyectos de ampliación del parque tecnológico Isla de la Innovación y ... la Manzana del Talento, que confía en que salga a licitación antes de final de año. «Se encuentra en fase final de redacción y eso va a permitir definir sus contenidos a lo largo de 2026 y hacerlo realidad en 2027», aseguró el edil, que considera que «es la palanca que tenemos para atraer un talento muy específico relacionado con la industria, con talleres de innovación, con creación de espacios en los que las spin off de los centros de I+D puedan tener un lugar para asentarse, crecer e intentar dar el salto a otro tipo de espacios industriales».

