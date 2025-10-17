El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La pedagoga Ana Magallanes, en una imagen de archivo, intervendrá hoy en el Campus Feminista. C.M.

Ana Magallanes, experta en coeducación: «No sólo hay que abolir el género sino también educar en buenos tratos»

La pedagoga impartirá a los alumnos de los cuatro niveles de ESO una charla sobre educación sexual y pornosocialización

L. L. P.

AVILÉS.

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hablar de sexualidad con normalidad a los adolescentes es para Ana Magallanes (Cádiz, 1980) lo común, algo que aún hoy sigue siendo tabú en ... algunos ámbitos, lo que hace que la fuente a la que los jóvenes acudan acabe siendo la pornografía. Hoy hablará a los estudiantes de ESO de varios centros educativos dentro del Campus Feminista de Avilés.

