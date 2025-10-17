Ana Magallanes, experta en coeducación: «No sólo hay que abolir el género sino también educar en buenos tratos»

Hablar de sexualidad con normalidad a los adolescentes es para Ana Magallanes (Cádiz, 1980) lo común, algo que aún hoy sigue siendo tabú en ... algunos ámbitos, lo que hace que la fuente a la que los jóvenes acudan acabe siendo la pornografía. Hoy hablará a los estudiantes de ESO de varios centros educativos dentro del Campus Feminista de Avilés.

–¿Qué es la 'pornosocialización'?

–Es un término que crea Carmen Ruiz Repullo y consiste en como actualmente la realidad que vemos en el aula demuestra que el alumnado está educándose en sexualidad a través del porno.

–¿Qué implica esto?

–El 88% del porno es violencia sexual explícita hacia las mujeres y reproducen después esos comportamientos. Cada vez tenemos más casos de agresiones sexuales en menores de edad y más con el tema de las redes y la necesidad de grabarlo todo.

–Precisamente plataformas como 'Onlyfans' han tenido un fuerte auge. ¿Qué papel tienen las redes a la hora de entender el sexo para los adolescentes?

–Por un lado la industria del porno en 2008 compró en los buscadores más potentes del mundo palabras clave para que si un menor está buscando cualquier palabra relacionada con el sexo o con el cuerpo le aparezcan un montón de contenidos. El porno nos encuentra. Las generaciones van cambiando y las redes son la primera o la segunda fuente de información. Es la manera que tiene el sistema prostitucional de seguir teniendo adictos. La cosa es que estas plataformas no van a tratar igual a chicos que a chicas y lo que hacen es convencer a las niñas para, de forma aparentemente libre, utilizarlas y conseguir dinero aparentemente fácil.

–¿Cómo se plantea la sexualidad al alumnado con el que trata?

–Siempre se ha inculcado la sexualidad un poco a través del miedo y tiene que ser algo para vivir con mucho placer y con mucho deseo.

–¿Es algo que se sigue viendo como tabú?

–Hay mucha resistencia por parte de la ciudadanía por falta de formación y de acercamiento hacia el propio alumnado. Yo tengo una forma de iniciar los talleres siempre bastante segura que es preguntarle al alumnado de forma anónima que preguntas tienen sobre el sexo.

–¿Qué estrategia utiliza usted?

–Yo siempre les digo que vengo a pedirles ayuda e intento utilizar ese sentimiento revolucionario que tiene el alumnado y crear perspectiva crítica a través de enseñar todo lo que existe y preguntarles qué les parece. Me encanta que sean capaces de desmontar todos esos mitos sociales que cuestionan todo esto.

–¿Qué falta?

–Hablamos de menores, pero el mundo adulto debe revisarse porque no podemos coeducar si no tenemos los principios asumidos. Hace falta que la sociedad reconozca la violencia y que cambien los sistemas de creencias.

–Parece que es algo que más bien están reforzando ciertos discursos sobre masculinidades.

–A veces pensamos que por pintarnos las uñas de negro ya estamos haciendo algo y no solo hay que abolir el género sino educar en buen trato, desmontar las masculinidades y trabajar el empoderamiento desde una perspectiva real. Hay que revalorizar los cuidados y entender que todos tenemos los mismos derechos.