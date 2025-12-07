El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ana Solís, ante una imagen área de Avilés en su despacho del Ayuntamiento. José Simal

Ana Solís, concejala de Vivienda en Avilés: «Con las medidas que hay en marcha, en un par de años veremos bajar de precio la vivienda»

«Debe dejar de contemplarse como una inversión y considerarla igual que la sanidad o la educación»

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Ana Solís (Salinas, 1968) asumió hace dos años la concejalía de Vivienda con una de las situaciones más complicadas que se habían dado en ... años, en una escalada de precios y una escasez de oferta tanto para la compra como para alquiler insólitas, con una demanda creciente. En los últimos tiempos la vivienda se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes de la agenda política nacional, autonómica y municipal, y se están empezando a poner en marcha algunas medidas, como el reciente anuncio de construcción de nuevas viviendas públicas en La Grandiella o la inminente declaración de zonas tensionadas.

