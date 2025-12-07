Ana Solís, concejala de Vivienda en Avilés: «Con las medidas que hay en marcha, en un par de años veremos bajar de precio la vivienda»

Ana Solís (Salinas, 1968) asumió hace dos años la concejalía de Vivienda con una de las situaciones más complicadas que se habían dado en ... años, en una escalada de precios y una escasez de oferta tanto para la compra como para alquiler insólitas, con una demanda creciente. En los últimos tiempos la vivienda se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes de la agenda política nacional, autonómica y municipal, y se están empezando a poner en marcha algunas medidas, como el reciente anuncio de construcción de nuevas viviendas públicas en La Grandiella o la inminente declaración de zonas tensionadas.

–¿En qué situación estamos?

–En Avilés hemos pasado de ser una ciudad que perdía población a ser un lugar donde la gente quiere venir a vivir. Hay personas migrantes de otros países que quieren establecerse aquí, y eso supone un aumento importante de la demanda. Hay una renovación de la población y eso ejerce presión sobre la vivienda. Y luego hay que pensar que hacía quince años que no se construían pisos públicos en la ciudad. Ahora nos ha costado mucho trabajo conseguir el suelo, pero ya tenemos aprobadas esas 235 viviendas de la consejería.

–¿Será este proyecto el definitivo, después de varias ideas que no fructificaron?

–Sí, y serán viviendas para alquiler asequible. Se contratará directamente con la consejería un programa de alquiler. La idea es que se inicien las obras antes de que termine la legislatura, y el proyecto es continuar durante la próxima.

–¿Cómo se plantean esas viviendas?

–No lo sabemos aún, eso habrá que irlo definiendo, pero sí creo que es importante el cambio en la concepción de la vivienda pública. Ya no estamos hablando de viviendas para colectivos vulnerables de bajos ingresos, sino accesibles para la clase trabajadora. Para personas con sueldos normales para que puedan acceder a alquileres que sean asequibles y que no comprometan sus rentas mensuales de manera importante, siempre con el límite del 30% de los ingresos. Hay un cambio de paradigma.

–Lo que hay es una voluntad de las administraciones por construir o habilitar vivienda pública después de años de parón.

–Sí, es un salto muy importante. Llevamos tiempo trabajando y ahora parece que va a salir todo junto: La Grandiella, Villalegre, Versalles, Gutiérrez Herrero... Nosotros en el Ayuntamiento tenemos intención de ofrecer más pisos públicos replicando el modelo de La Luz, y lo que tenemos más avanzado es el proyecto de la calle Pelayo.

–¿Cómo está?

–Esperamos poder sacar las obras a licitación en unos meses. Es lo que está más encauzado. Y también tenemos la intención de adquirir viviendas en el mercado.

–De eso ya se había hablado el año pasado...

–Esperamos que este año suba un poco el presupuesto para poder invertir, aunque eso sería para alquiler social.

–¿Esas viviendas de la calle Pelayo serán también para jóvenes como las de La Luz?

–Todavía está en proyecto y no quiero aventurar nada.

–Otro de los proyectos de su concejalía era habilitar algún piso para convalecencias.

–Lo intentamos, pero no encontramos ninguna vivienda en el mercado que cumpliera con las condiciones que se necesitaban.

Zonas tensionadas

–Parece inminente la declaración de las zonas tensionadas. ¿Qué espera que ocurra?

–Es que van a confluir varias cosas, la puesta en marcha del programa autonómico Alquilámoste, con el Avilés Alquila que ya existe, y la declaración de las zonas tensionadas. Y vamos a ver si ese mix de medidas nos sirve para controlar los precios.

–¿Qué plazo se han marcado para ver si funciona?

–En principio no tenemos plazos, pero creo que en un par de años debería verse. Las cosas de viviendas son lentas, pero en unos años va a ser más accesible. Creo que si el precio está regulado, y a la vez estamos poniendo a disposición de la clase trabajadora viviendas públicas con precios asequibles, eso también va a hacer que el precio baje, porque van al mismo tipo de cliente, por así decirlo.

–Con la entrada del programa autonómico Alquilámoste ¿van a mantener el municipal?

–Sí, son programas distintos. Aunque lo lógico es que el Avilés Alquila acabe reduciéndose.

–Está un fenómeno que antes apenas existía en la ciudad, que es el alquiler por habitaciones. ¿Se plantean controlarlo también?

–Sí. Sobre todo en los barrios. Es una fórmula tan válida como otra cualquiera, pero creo que hay gente que está aprovechándose de la falta de recursos de los demás. Me preocupa mucho y estamos trabajando en ello, pero nos consta que el gobierno central está trabajando en regularlos, algo que creo que es muy necesario. Lo que está en proyecto es que si el alquiler está topado, por habitaciones no se pueda tampoco superar ese tope.

–Hace un año decía que Avilés no tenía un problema de vivienda, sino de acceso a ella. ¿Sigue pensando lo mismo? Lo pregunto porque apenas hay pisos en el mercado.

–Sí que creo que hay vivienda, pero el problema es que las personas queremos vivir todas en la misma zona. Sí que se necesita hacer oferta de vivienda, porque la población está creciendo. Ahora muchas viviendas vacías ya están en alguno de nuestros programas, y creo que es el momento de construir nueva vivienda. Y también creo que muchas personas van a empezar a contemplar otras opciones, como vivir en la zona rural, fuera del centro de la ciudad. Y no puede ser que haya necesidad de vivienda y que los pisos estén destinados al turismo.

–Se anuló la instrucción municipal de los pisos turísticos, pero no han vuelto a intentar otra medida. ¿No van a hacerlo?

–No, había el compromiso del Principado de regularlo, y ahí nos quedamos. Fue muy importante, además, involucrar a las comunidades de propietarios para tomar decisiones sobre los pisos, y me gustaría que se implicasen para impedir las viviendas vacacionales en sus bloques.

–Decía que era el momento de construir pero, ¿no se plantean bajar la carga impositiva a la nueva construcción?

–No, eso es algo que no nos planteamos.

–¿Cuál es su objetivo?

–Queremos dejar implantado un sistema nuevo de acceso a la vivienda. El mercado tiene que cambiar, y sobre todo tiene que dejar de verse la vivienda como un bien de inversión y debe acabarse con la especulación. Debemos ver la vivienda igual que la sanidad o la educación, que nos escandalizamos cuando vemos que la gente intenta especular.

–Este año se ha vuelto a agotar la partida de ayudas al alquiler.

–Bueno, tenemos un presupuesto para ayudas de garantía habitacional, que incluyen las del alquiler, pero también las de garantía energética y la línea de propietarios. Repartimos a principios de año, pero a menudo hay que hacer ajustes. Normalmente siempre sobra dinero de las dos últimas, y con eso completamos la línea de alquiler.

–¿Van a más las solicitudes de esta línea?

-Este año tuvimos 472 solicitudes cuando el año pasado había habido 513. Bajó un poco la demanda. Y quiero dejar claro que tenemos un límite de ingresos muy pequeño para poder solicitarlas, que es de 1,2 veces el IPREM. ¿Por qué? Porque hay otros programas a nivel autonómico o estatal que cubren la demanda de otros colectivos. Entonces nosotros lo que queremos es llegar a este grupo más vulnerable.

–¿Se puede entender que ha mejorado su situación?

–Es una demanda que se ha mantenido estable. Este año no hemos tenido que aumentar la partida de garantía habitacional.

–¿Ha sobrado mucho en el cómputo total?

–Hemos tenido dinero suficiente para pagar todos los gastos y aún nos queda un remanente de 19.000 euros para el caso de que haya personas que hayan recurrido el rechazo a la solicitud y demuestren que cumplen con los requisitos. Habría dinero para abonar esas ayudas si hubiera que hacerlo.

–Usted siempre dice que su objetivo es que no se necesiten las ayudas.

–Sí, nuestro objetivo es que haya suficiente vivienda pública par que nadie tenga que solicitar estas ayudas al alquiler. Ahora son necesarias porque el mercado esta todavía muy poco regulado, pero queremos que los precios estén más controlados.