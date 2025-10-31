El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Simal Ordás

Andrea Gautier: «En la novatada se aprecia la masculinidad tóxica»

La productora Andrea Gautier asiste en el Centro Niemeyer de Avilés a la proyección de la película dirigida por su hermano

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Andrea Gautier, directora de la productora Smiz and Pixel, ha estado en Avilés en el Centro Niemeyer en el pase de la película 'El ... aspirante', dirigida por su hermano Juan, a la que ha seguido un coloquio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  5. 5 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8 Atropellan a una niña en Oviedo
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 La Sareb da un ultimátum a los vecinos del «bloque en lucha» de Contrueces, en Gijón, para presentar un plan de pagos en diez días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Andrea Gautier: «En la novatada se aprecia la masculinidad tóxica»

Andrea Gautier: «En la novatada se aprecia la masculinidad tóxica»