Ángel Martín. LVA

Ángel Martín trae al Niemeyer, en Avilés, el próximo año su último espectáculo

El centro cultural ya ha puesto a la venta las entradas para una función que tendrá lugar el 13 de junio

R. D.

Avilés

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El humorista y comunicador Ángel Martín actuará el 13 de junio del próximo año en el auditorio del Centro Niemeyer, que ya ha puesto las entradas a la venta. Su espectáculo 'Somos Monos' es una mezcla comedia y reflexión para recordar que, aunque los humanos se crean ser seres muy evolucionados, a veces su comportamiento demuestra lo contrario.

Partiendo de la célebre frase: «el ser humano sólo utiliza un 10% del cerebro», Martín desmonta esa afirmación y asegura que en la actualidad muchos lo utilizan incluso al 0%. Como dice el propio artista: «Igual que existen cervezas 0,0%, también hay cerebros 0,0%».

A través de ejemplos cotidianos como abrir la nevera para guardar algo del armario o necesitar un tutorial para freír un huevo, Ángel Martín pone sobre la mesa lo fácil que resulta vivir en piloto automático en tiempos de internet. Y aunque la risa está garantizada, también lo está la reflexión: ¿realmente pensamos menos que antes?, ¿o es que, poco a poco, nos hemos ido apagando como especie?

