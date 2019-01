«Hay un anhelo por volver al dogma y al extremismo» Rosa Montero, hace dos meses en Bilbao. / IGNACIO PÉREZ Rosa Montero. Escritora y periodista La autora madrileña vuelve el jueves, a las 20 horas, al ciclo Palabra del Niemeyer para presentar su última novela 'Los tiempos del odio' EVA FANJUL AVILÉS. Martes, 29 enero 2019, 03:13

La escritora y periodista Rosa Montero regresa al jueves 31 al ciclo Palabra del Niemeyer para presentar 'Tiempos de odio', su última novela. Se trata de la tercera obra de la serie protagonizada por la detective replicante Bruna Husky. Una propuesta de novela negra y ciencia ficción, desarrollada en el Madrid de 2109, en la que la escritor refleja de manera metafórica la inquietante realidad social y política del mundo en el que vivimos.

-La ciencia ficción te da una herramienta poderosísima para hablar del aquí y ahora. Siempre digo que mis tres novelas de Bruna Husky son las más realistas que he escrito. Aunque suceden en el año 2109, reflejan muchísimo la realidad de nuestra sociedad y de nuestra vida. Y este último libro aún más que las anteriores. Aunque las tres se pueden leer independientemente, la última es un poco una culminación de las anteriores y, por desgracia, habla de nuestra vida de verdad en los tiempos del odio.

-Desde que empecé con la serie de Bruna, hace diez años, ya tenía muy claro que una de las patas del mundo de este personaje era la crisis de credibilidad democrática que se estaba gestando en nuestra sociedad a raíz de la crisis económica. Yo percibía como una montón de gente iba derivando a sentirse menos representada por las democracias occidentales que son corruptas, hipócritas e injustas. Y vi cómo con el tiempo ha ido creciendo como un anhelo de volver a los dogmatismos, a los extremismos, a los totalitarismos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, tanto laicos como religiosos, como puede ser el Isis. En estos diez años la situación no ha hecho más que empeorar, tanto en el mundo de Bruna y como en el nuestro, hasta el punto que ahora vivimos plenamente en esos tiempos del odio, en una deriva hacia un precipicio dogmático y extremista terrorífico, y date cuenta que antes eso no sucedía.

-Por ejemplo, que dos líderes de dos pedazo de potencias como son Brasil y Estados Unidos han subido al poder ganado votos con discursos claramente de odio hacia los que no pensaban como ellos. Estamos en un momento muy peligroso donde realmente podemos perder logros democráticos conseguidos con mucha sangre, sudor y lágrimas durante siglos. Necesitamos reinventar la democracia y volver a conquistar lo que fue el sistema democrático al principio, un proyecto ilusionante donde la gente pensaba que efectivamente podía sentirse representada.

-¿Cuáles serían las claves para poder recuperar esa ilusión dadas las circunstancias?

-Primero tener claro el peligro que es. Por ejemplo, lo que no se puede es seguir haciendo. No puede ser que en el caso de Jamal Kashoggi (asesinado en la embajada de Arabia Saudí en Turquía), de repente sea solo Merkel la que diga que no se puede negociar con Arabia Saudí, porque se ha cometido el asesinato de este periodista, mientras que todas las demás democracias, que tanto se llenan la boca hablando de principios, pues se callan porque tienen una serie de contratos en riesgo. ¿Qué impresión da eso a la gente y sobre todo a los jóvenes? Pues da la impresión de que en este mundo lo único que manda es el dinero, cuando realmente la democracia se inventó para poner cortapisas a ese poder, y esto es lo que debemos recuperar.

-Ya lo decía hace años una intelectual argelina a la que entrevisté: «La manera en que una sociedad trata a sus mujeres es el baremo más agudo y más claro del desarrollo democrático de esa sociedad». Y, justamente, la primera línea de batalla en estos cambios somos nosotras. Nosotras y también nosotros, es decir, toda la gente que ha hecho el cambio hacia otro modelo de sociedad fuera del sexismo, pues esa es la primera línea de batalla. Y todos los derechos de los homosexuales y todo lo que tiene que ver con el género y con la deconstrucción del sexismo. Por eso, por otro lado, como lo vemos claro es por lo que ha habido esa especie de relanzamiento del movimiento antisexista.