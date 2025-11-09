Este año Avilés recibió más de 30 millones por la participación en tributos del Estado Estos ingresos suponen un incremento superior a 5,3 millones de euros respecto al año anterior, lo que permitirá reforzar las inversiones

Alejandro L. Jambrina Avilés Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Avilés afronta la confección del presupuesto municipal de 2026 con una situación financiera que el propio equipo de gobierno de coalición definió como «sólida y equilibrada» en el último pleno extraordinario en el que precisamente se presentó una modificación presupuestaria de 5,14 millones de euros para dedicarlos a distintas inversiones. Esta viabilidad económica es gracias en parte a la evolución positiva de los ingresos de este ejercicio que está a punto de cerrarse y a la previsión de mayores transferencias del Estado para el próximo año.

Con las cifras en la mano, en 2025 en Ayuntamiento de Avilés ha recibido más de 30 millones de euros en concepto de Participación en los Tributos del Estado (PIE), lo que supone un incremento superior a 5,3 millones de euros respecto al año anterior y que es precisamente de donde sale esa modificación presupuestaria que permitirá dotar de mayor capacidad económica la línea de inversiones que se ejecutarán el próximo ejercicio.

En este sentido la concejala de Hacienda se muestra optimista y considera que la mejora en la financiación estatal «permite planificar un presupuesto de 2026 sin subir los impuestos y seguir garantizando los servicios públicos de calidad que caracterizan a nuestra ciudad».

Esta estabilidad financiera se explica por tanto por el aumento de la participación estatal, pero también en gran medida a la mayor recaudación derivada de una mayor actividad, como evidencia por ejemplo la evolución de ingresos por el Impuesto sobre actividades económicas (IAE), que es el que pagan las empresas y los profesionales que desarrollan una actividad económica en el concejo.

Por poner en contexto este dato se pueden comparar las cifras de los últimos ejercicios donde en 2022 se obtuvieron unos ingresos de 2.705.384 euros con 837 recibos y en 2024 se alcanzaron a su vez unos ingresos de 3.875.434 euros con 944 recibos, permaneciendo congelado el mismo tipo impositivo durante todos estos años.