60 años de un histórico Cross de Navidad

Carlos Pérez y Mariano Haro a su entrada en el estadio Román Suárez Puerta en el Cross de Navidad de diciembre de 1965.

En diciembre de 1965 Avilés concitó la atención del atletismo nacional con la disputa de una nueva edición del Cross de Navidad, en la que se medían las dos principales sensaciones de la época como eran el olímpico vigués Carlos Pérez y la joven promesa palentina Mariano Haro. Y vaya si respondieron a las expectativas.

La prueba se decidió a favor del primero por tan solo dos décimas de segundo, pero con una emoción contenida a lo largo de todo el recorrido que se hizo máxima en el sprint final del abarrotado estadio Román Suárez Puerta.

Aquel 12 de diciembre ha quedado en los anales de la historia del atletismo avilesino y del propio, ya casi centenario, Cross de Navidad. Una prueba que concitaba el interés deportivo local desde los años treinta y en la que el presidente de la Asociación Atlética Avilesina, Toso Muñiz, ponía un interés organizativo especial en su cuarto año al frente de la entidad polideportiva. No escatimó esfuerzos para ello y quiso contar con los mejores en la Villa del Adelantado.

Pérez y Haro dejaron claro, desde un principio, que el triunfo final era cosa de dos. Ya en la salida marcaron distancias sobre el resto de participantes y fueron

juntos durante todo el recorrido, siendo el gallego el que tomaba la iniciativa, en un recorrido en el que los prados de Carbajal tomaban un especial énfasis. De hecho sería en una de las cuestas finales, antes de acceder de nuevo al estadio Román Suárez Puerta, cuando Pérez aprovechó para tomar una pequeña ventaja que resultaría decisiva. Al entrar en la recta final de las pistas de atletismo, Mariano Haro intentó aprovechar su punta de velocidad en un emocionantísimo sprint que se resolvió a favor de Carlos Pérez por tan solo dos décimas de segundo. Algo insólito para los buenos aficionados locales a esta tradicional prueba.

El campeón (perteneciente al club Celta de Vigo) empleó en completar los siete kilómetros y medio de recorrido un tiempo de 22 minutos y 46 segundos, los mismos que el palentino (del equipo de Educación y Descanso de su provincia). En tercera posición lo hizo la promesa madrileña Antonio Gómez (Renfe) a un minuto y cuarenta segundos de distancia de sus predecesores. Cuarto se clasificó Emiliano Haro, hermano de Mariano, al que siguieron Rubén Sanmartín (Celta), Elisando Flórez (Renfe) y Gerardo Riveiro (Celta). El primer asturiano fue el octavo clasificado, Jesús Muñiz de Castro (OJE Oviedo), que completó la prueba en 25 minutos y 23 segundos.

En la clasificación por equipos venció la formación viguesa, mientras que el Grupo Empresa Ensidesa y la Asociación Atlética Avilesina fueron quinto y sextos clasificados finales respectivamente. Cabe hacer mención que en la categoría junior, sobre una distancia de cinco mil metros, los primeros clasificados pertenecían a la entidad organizadora avilesina, y por este orden: José Román Suárez Álvarez; Juan Luis Sánchez Mateo, Antonio Parrondo Ordás, Juan Luis García García y Juan Manuel Fernández.

En categorías inferiores hay que recordar que en juveniles se impuso Enrique Muñiz (Bosco Ensidesa), seguido por José Fuentes (Atlética Avilesina) y Antonio Miguel Gallardo (Bosco Ensidesa). Por su parte, en infantiles A ganó José María Vázquez (Hulleras Turón), por delante de Rafael López (del mismo equipo) y Anastasio Bastardo (Atlética Avilesina). Finalmente, en infantil B, el triunfo definitivo correspondió a Jorge Fernández Pestaña (Instituto Jovellanos), siendo el resto del podio final de su compañero Pedro Pablo Pérez y de José Peláez (Bosco Ensidesa).

Pugna de históricos

La pugna entre Pérez y Haro fue la propia de dos históricos del atletismo nacional en el ámbito del cross. De hecho, eran base fundamental de la selección. En este año 1965 la suerte le fue más propicia a Carlos Pérez, que también logró imponerse en las mismas competiciones que se celebraron en Vigo y Salamanca.

Ambos llevaron tiempo en una lucha deportiva continua, premiada incluso con su participación en Juegos Olímpicos. El gallego lo hizo en las pruebas de maratón de México 1968 y Munich 1972, mientras que el palentino representó igualmente a España en las olimpíadas alemanas y en las posteriores de Montreal en 1976.

Toda una muestra de la categoría de los competidores que había logrado conseguir la Asociación Atlética Avilesina para esta edición de 1965 del Cross de Navidad.

