80 años de las pistas de La Exposición

Entre los días 13 al 18 de agosto de 1945, Avilés fue el punto neurálgico del deporte nacional. No era para menos, ya que la ... ciudad se convirtió en el punto de encuentro de los mejores atletas del país con la celebración de los VI Campeonatos de España del Frente de Juventudes en las nuevas pistas de atletismo que rodeaban el campo de fútbol. Un acontecimiento otorgado a la ciudad para inaugurar esa zona de la instalación, que se ganó los elogios de todos, incluso hasta el punto de llegarse a considerar la mejor de España después del estadio olímpico de Montjuic, en Barcelona.

Dos años antes, el 26 de septiembre de 1943, tuvo lugar la inauguración de la parte del campo del fútbol, con un partido entre el Real Avilés y el Real Santander. Pero aún faltaba por completar la obra del estadio con las pistas de atletismo, para lo cual fue preciso realizar un desmonte para la construcción de la rotonda, la contención de aguas del río Tuluergo y desplazar el propio campo de fútbol cinco metros hacia Gaxín.

Las obras finales tuvieron que realizarse con urgencia y con el apoyo de todos los avilesinos, bien con el pago de una cuota o con su propio trabajo personal. El 12 de junio de ese año se confirmaba la celebración del campeonato nacional en la villa y no se podía fallar. Era preciso llegar a tiempo y se llegó. El propio alcalde, Román Suárez Puerta – a quien en 1956 se le concedería el nombre de la instalación- estuvo pendiente de los trabajos que dirigían Abascal y Valdés, con el asesoramiento incluido de Josep Picart, responsable de jardinería del Ayuntamiento de Barcelona y encargado de las pistas de Montjuic. Una obra que se llevó a cabo con una grada aún de balaustrada, 400 metros de cuerda y seis calles, con ría, fosos para saltos y círculos de lanzamiento.

En el evento participaron representantes de cincuenta provincias españoles, entre las que figuraba la asturiana bajo el nombre de Oviedo que tenía por entonces. Y bien que lo hicieron los competidores anfitriones, ya que se logró el quinto puesto final por equipos, por detrás del campeón Barcelona, y de Vizcaya, Madrid y Burgos. Una competición que resultó de lo más emocionante, con una jornada final que presentó un estadio con un lleno absoluto.

Precisamente, entre el público asistente figuraba un joven llama Marcelino Vaquero González del Río 'Marcelo Campanal' , que ya era todo un apasionado del atletismo y que no desaprovechó la ocasión, tres años después, para participar en la misma competición del Frente de Juventudes que también se disputó en las pistas de La Exposición.

Participación local

En el equipo asturiano había varios competidores naturales de Avilés, aunque sus resultados no fueron muy destacados. Quien más brilló fue Adolfo Álvarez Puerta, que se clasificó en segunda posición de su eliminatoria de 1.500 metros lisos y decimocuarto en la final. José María Fernández III fue también segundo clasificado en su eliminatoria de 400 metros lisos y eliminado en cuartos de final, además de caer en primera ronda de los 800 metros.

Por su parte, Ricardo Artime no superó la primera ronda de sus participaciones en longitud y triple salto. En esta última categoría, Manuel Álvarez Llames obtuvo la décima plaza en la final. También compitieron Sergio Fernández y José Manuel Granda, que no se pudieron exhibir en los campeonatos provinciales previos a esta competición nacional.

Mejor fortuna tuvieron el resto de sus compañeros del equipo regional, con el segundo puesto que obtuvo la formación de relevo de 4x100 metros lisos, integrado por José Luis Rubio. Mediano, Medio y Nemesio Álvarez). Este último fue finalista en la prueba de 100 metros lisos, que se disputó en la recta de general del estadio de La Exposición. También Rubio – que fue durante décadas preparador físico y masajista del Sporting de Gijón- obtuvo la cuarta plaza en la prueba de los 400 metros lisos.

No podemos tampoco olvidar el triunfo del ovetense Manuel García en lanzamiento de martillo, el segundo puesto de su convecino Pelayo Botas en jabalina y disco; y el cuarto de Valentín Orejas, también en martillo.

A partir de este campeonato, las pistas de La Exposición se convirtieron en un referente del atletismo en España, más aún con las mejoras que le fueron introduciendo a los largo de las décadas de los años cincuenta y sesenta, lo que provocó que fuese designado Avilés para la celebración de nuevos campeonatos nacionales, tanto en categorías senior como inferiores.