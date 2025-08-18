El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estadio de La Exposición en 1945 antes de la inauguración de las pistas que rodean el campo de fútbol.
Recuerdos del deporte en Avilés

80 años de las pistas de La Exposición

Las instalaciones deportivas fueron inauguradas el día 13 de agosto de 1945 con un campeonato de España que se celebró en Avilés

Alberto Rendueles

Avilés

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Entre los días 13 al 18 de agosto de 1945, Avilés fue el punto neurálgico del deporte nacional. No era para menos, ya que la ... ciudad se convirtió en el punto de encuentro de los mejores atletas del país con la celebración de los VI Campeonatos de España del Frente de Juventudes en las nuevas pistas de atletismo que rodeaban el campo de fútbol. Un acontecimiento otorgado a la ciudad para inaugurar esa zona de la instalación, que se ganó los elogios de todos, incluso hasta el punto de llegarse a considerar la mejor de España después del estadio olímpico de Montjuic, en Barcelona.

