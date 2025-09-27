La antigua discoteca Quattro reabre el próximo octubre como espacio para eventos
Dos jóvenes emprendedores programan una fiesta universitaria y conciertos en la sala, rebautizada como Space Four
R. D.
Avilés
Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00
La antigua discoteca Quattro de Avilés, en Demetria Suárez, reabrirá en octubre con una fiesta universitaria. Será un nuevo intento de reflotar esta ... sala, cerrada en 2017 y en la que ya hubo un intento tras la pandemia que no llegó a cuajar del todo, aunque sí se llevaron a cabo algunos conciertos, fiestas temáticas y sesiones vespertinas.
Ahora se han hecho cargo de ella dos jóvenes emprendedores que, tras celebrar algunos eventos entre diciembre y enero, han relanzado la programación a partir de octubre. El primero será el viernes 3. Ese día, en la rebautizada como Space Four, se llevará a cabo una fiesta universitaria con djs, hinchables, foodtrucks y juegos y retos en directo, además de efectos especiales.
Para el día siguiente, el sábado 4, se ha programado una segunda actividad, un concierto del cantante de bachata Luis Miguel del Amargue, para el público amante de lo latino, un perfil similar al que se espera el día 26, cuando se celebrará otro concierto, este de Nelson Velásquez,
Habrá que esperar para ver si este nuevo intento de reflotar una sala con capacidad para 1.700 personas funciona en esta ocasión. Sus nuevos gestores han realizado algunas inversiones para mejorar la disposición de las barras y las cabinas, así como en la iluminación y el sonido.
