El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Aspecto actual de la nueva Space Four.

La antigua discoteca Quattro reabre el próximo octubre como espacio para eventos

Dos jóvenes emprendedores programan una fiesta universitaria y conciertos en la sala, rebautizada como Space Four

R. D.

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

La antigua discoteca Quattro de Avilés, en Demetria Suárez, reabrirá en octubre con una fiesta universitaria. Será un nuevo intento de reflotar esta ... sala, cerrada en 2017 y en la que ya hubo un intento tras la pandemia que no llegó a cuajar del todo, aunque sí se llevaron a cabo algunos conciertos, fiestas temáticas y sesiones vespertinas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  10. 10 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La antigua discoteca Quattro reabre el próximo octubre como espacio para eventos

La antigua discoteca Quattro reabre el próximo octubre como espacio para eventos