El antiguo geriátrico de La Fontana se convertirá en hotel

Contará con 25 habitaciones y conservará la distribución actual con ajustes puntuales

LVA

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:06

El antiguo geriátrico de La Fontana, ubicado en el número 3 de la plaza de España de Avilés, se convertirá en un hotel. Contará con 25 habitaciones, 22 de ellas dobles y otras tres individuales, que tendrán baño integrado y calefacción.

La junta de gobierno municipal ha concedido esta mañana la licencia de obras para acondicionar el inmueble para su nuevo uso, aunque mantendrá en su práctica totalidad la distribuición actual, con ajustes puntuales en los tabiques para adaptar las dimensiones de los cuartos de baño y las habitaciones.

El edificio, en desuso tras la clausura de la residencia de mayores, cuenta con protección jurídica de Edificación Monumental con Protección Integral, por lo que únicamente están permitidas actuaciones para su mantenimiento y conservación, consolidación o reparación, restauración o recuperación y acondicionamiento.

Además, se llevarán a cabo obras de conservación y mantenimiento de las fachadas, desde limpieza, reposición de cargas y enfoscados, y pintura, aunque no se actuará sobre la fachada principal, dado su buen estado de conservación. Se unificarán los materiales de carpinterías de las ventanas del edificio, que serán sustituidos en su totalidad.

Se espera que todo ello esté listo en un plazo de tres meses, tras los cuales se convertirá en un hotel de una estrella que se sumará a la oferta turística de la ciudad.

