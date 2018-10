El Antroxu 2019, entre Río de Janeiro, los clásicos musicales, el cómic y los años veinte Imagen de archivo de un desfile de Antroxu. / MARIETA Tres peñas y una mujer a título individual presentan sus ideas si son elegidas como Reyes del Goxu y la Faba A. SANTOS AVILÉS. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:32

El Antroxu 2019 busca Reyes del Goxu y la Faba y la selección final saldrá de cuatro candidaturas, tres de peñas y una individual presentada por una mujer. El plazo de recepción de propuestas finalizó el pasado lunes, día 30 de septiembre, y Festejos dio a conocer ayer los finalistas para tener el honor de reinar en una de las citas festivas más importantes de la ciudad.

La Peña 'Los Culebrillas', habituales participantes en el Descenso de Galiana, propone convertir a Avilés en Río de Janeiro durante el Antroxu, celebrándolo al son de la samba y a golpe de batucada. Quieren que Avilés sea Brasil en esos días.

Por su parte, la Peña 'Jarra y Sedal', creada el pasado año para participar en el Descenso de Galiana, se presentan este año dispuestos a reinar en el Antroxu con el tema: 'La Música Antroxada ¡Suena l'Antroxu!'. En esta fiesta quieren que se den cita diferentes estilos musicales, pero relacionados con su época, aprovechando para antroxarse. Así, en las calles de Avilés, Fredy Mercury coincidiría con los personajes de La Movida, o músicos clásicos como Bethoven bailarían con los componentes de AC-DC.

La Peña 'Una y pa Casa', compuesta por unas veinte personas de entre 3 y 70 años de edad, son también asiduos del Antroxu y han participado en todas sus actividades: Descenso, desfiles, yincana... Quieren reinar este año, convirtiendo Avilés en un gigantesco cómic, inspirándose en el Celsius 232 y el propio festival, dos acontecimientos culturales muy señalados en Avilés.

Sonia Miranda, vecina de El Carbayedo, propone como tema 'Los locos años veinte'. Pretende afianzar su reinado convirtiendo su sueño en realidad: «Ver por las calles de Avilés a Al Capone o a Dick Tracy, sonando de fondo temas musicales como 'Si tu vois ma mére' de Sidney Bechet, 'If I had you' de Benny Goodman o 'Take the A train' de Duke Ellington».

Proceso de elección

Entre el 15 y el 30 de octubre se abrirán debates públicos en los que cada uno de los candidatos defenderá sus propuestas. Finalizada la fase de debates públicos, se abrirá entre el 1 y el 15 de noviembre el periodo electoral. Las votaciones se realizarán a través de Internet y mediante el voto presencial en una urna ubicada en la oficina de turismo

El valor de las votaciones, se establece según el siguiente criterio: el voto popular equivaldrá a un tercio del total, y los dos tercios restantes les corresponden a la Junta de Reyes del Goxu y a la organización, a partes iguales. El 30 de noviembre se dará a conocer la candidatura ganadora del proceso y el tema monográfico sobre el que versará el Antroxu 2019, que en su próxima edición comenzará el día 1 de marzo.