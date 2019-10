El antroxu avilesino del próximo año regresará a la época de Al Capone El multitudinario Descenso de Galiana. / OMAR ANTUÑA Sonia Miranda, Reina del Goxu tras presentar su candidatura en solitario, propone los años veinte como temática Y. DE LUIS AVILÉS. Jueves, 3 octubre 2019, 01:31

A la segunda ha ido la vencida, no ha necesitado tres. Sonia Miranda García se proclamó ayer Reina del Goxu y la Faba del antroxu del próximo año. Lo había intentado en 2018 compitiendo contra varias peñas, pero en esta edición no tuvo que hacerlo, fue la única que presentó candidatura entre los días 15 y 30 de septiembre. Su propuesta para el carnaval propone retroceder un siglo atrás en el tiempo, volver a los años veinte del pasado siglo.

Desde que en 2012 se inició este nuevo sistema de elección de quien manda en el antroxu avilesino es la primera vez que se elige a una persona individual, siempre habían sido peñas o asociaciones o clubes deportivos los que reinaban en el carnaval de la ciudad. Ser una única persona tiene sus complicaciones, la propia Sonia Miranda lo reconoce, pero afronta la responsabilidad con gran «ilusión» y con muchas ganas de que el carnaval avilesino «vuelva a tener la misma magia que tenía cuando yo era pequeña».

La Reina del Goxu ya ha marcado alguna condición para poder afrontar esta responsabilidad. Detrás de ella no hay una peña y, por tanto, no tendrá posibilidad de construir la carroza que utilizan los reyes para bajar el Descenso de Galiana. Pero eso no impedirá que se implique al máximo en un carnaval que cree que será distinto por la temática propuesta. «Es un tema muy homogéneo, creo que todos nos disfrazaremos muy parecido y de verdad parecerá que Avilés vuelva a los años veinte en esos días. Vamos a viajar en el tiempo de verdad, será mágico», comenta ilusionada. Su propuesta lleva por título 'Los locos años veinte' y plantea llenar la ciudad de personajes como Al Capone y sus gánsters o Dick Tracy.

Sonia Miranda se mostraba sorprendida por no haber tenido que pasar por el proceso de defensa de su propuesta y la votación. «Es triste, yo me había presentado el año anterior porque en 2017 solo hubo una candidatura y así animaba la cosa, y mira, este año también».