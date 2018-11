Aprobada la concesión de otros 386.450 euros en el préstamo a largo plazo a la ZALIA

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés aprobó ayer la concesión de un préstamo a largo plazo a favor de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) por importe de 789.342,49 euros. Además, se acordó modificar las condiciones de los dos préstamos a corto plazo concedidos en enero, junio y septiembre de este año por un importe de 402.892,49 euros que se incorporan al préstamo a largo plazo. El resto de 386.450 euros es un nuevo desembolso que suma al préstamo a largo plazo y que la Autoridad Portuaria concede a favor de la ZALIA.

La propuesta no generó unanimidad en el consejo. La representación de la Cámara de Comercio de Avilés y Comarca se abstuvo, y la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, votó en contra. «En el pasado apoyamos préstamos para soportar gastos como era el pago de las expropiaciones para no perjudicar a particulares, pero no podemos seguir concediendo dinero para tapar agujeros», afirmó ayer la regidora. Para Triguero, la única salida pasa por una intervención del Principado de Asturias para «rescatar» el proyecto.

El consejo de administración también aprobó prorrogar por cinco años la concesión administrativa al Club Deportivo Básico 'Club Náutico Marina de Avilés-La Peñona' para la gestión de los pantalanes deportivos de la margen izquierda. La prórroga comenzará el 29 de abril de 2019, vencimiento de la primera concesión.