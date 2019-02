Un árbol caído sobre el río Magdalena desvía el cauce y amenaza un colector El árbol lleva un año ya en esta posición, según aseguran los vecinos. / MARIETA «La Confederación Hidrográfica lo ha revisado, pero dice no tiene ni dinero, ni gente para arreglarlo», lamentan los vecinos C. R. Miércoles, 13 febrero 2019, 07:01

Un árbol de grandes dimensiones caído sobre el río Magdalena y una de las fincas del entorno ha desviado el cauce de este arroyo, ha formado una presa y amenaza la seguridad de un colector próximo, del que ya se encuentran a tan solo metro y medio. La situación ha sido denunciada repetidamente por los vecinos, pero de momento no se ha hecho nada a pesar de que el árbol permanece en el suelo desde hace un año.

«Al caer, el árbol ha hecho presa y el agua del río está entrando a una finca particular, a la que corta por la mitad y de la que ha 'comido' unos dos metros y medio», explica uno de los caminantes habituales de la zona que ha comunicado la incidencia tanto a Aguas de Avilés como a la Confederación Hidrográfica. La primera compañía envió a técnicos a revisar el problema y le comunicó que no eran competentes para actuar. En el caso de la Confederación Hidrográfica, que parece ser la entidad responsable, «vinieron y sacaron fotos, pero me dijeron que no hay gente ni dinero».

Una explicación insuficiente cuando está en juego la salud pública. «Cualquier día el colector, que baja con las aguas sucias de Villa y toda esa zona, revienta y luego lo tendremos que pagar todos los ciudadanos».

Según ilustran los buenos conocedores de la zona, si el cauce del río se hubiera limpiado a su debido tiempo, tal vez el escombro no se hubiera acumulado a la izquierda desviando el cauce derecha. La cuestión es que no se hizo nada y ahora la solución se antoja mucho más costosa.