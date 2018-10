ArcelorMittal descarta por ahora una regulación de empleo en las baterías de cok Trabajadores de las baterías de cok de ArcelorMittal, ayer en labores de mantenimiento tras el incendio del pasado martes. / MARIETA Toda la plantilla mantiene su ritmo normal de trabajo en tareas de mantenimiento y producción ALBERTO SANTOS AVILÉS. Viernes, 19 octubre 2018, 02:48

El incendio declarado el pasado martes en las baterías de cok de Avilés no tendrá, por el momento, consecuencias negativas para el empleo en la planta de ArcelorMittal. Así se lo ha trasladado la empresa a los representantes sindicales, que ven alejarse la amenaza de un expediente de regulación. Esa es la situación a día de hoy, aunque no se descartan futuros ajustes en función de la evaluación final de daños y si finalmente no se puede recuperar alguna de las baterías afectadas.

En cualquier caso, los sindicatos consideran que esa hipótesis se solventaría con menos subcontrataciones dentro de los planes de formación del personal fijo previstos con motivo de la apertura de las nuevas baterías de cok de Gijón el próximo año. En este sentido, los representantes de los trabajadores mantienen un contacto permanente con la dirección de la empresa.

El ritmo de trabajo de la plantilla continúa, aunque el incendio del pasado martes ha provocado que se repartan las tareas entre la recuperación y mantenimiento de las baterías más dañadas y la producción de cok en las restantes.

Según fuentes tanto sindicales como de ArcelorMittal, las baterías 5 a la 8 producen con normalidad, aunque todavía no están a pleno rendimiento. Poco a poco van recibiendo más carga en los hornos y se recupera gas en los gasómetros.

Las perspectivas son optimistas con la batería número 4, ya que es la que está más próxima al bloque de baterías más alejado del origen del incendio del pasado martes. En este caso, los técnicos consideran que ya tiene buena temperatura, algo fundamental para evitar su degradación y que el horno no sufra daños. La previsión es que esta batería sea la siguiente en arrancar, aunque aún no hay una fecha concreta.

La principal preocupación está, por tanto, en la recuperación de las baterías 1 a 3. La pérdida de gas que utilizan como combustible para mantener el calor en su interior hace que esté costando más de lo esperado su recuperación para estabilizarlas mediante lo que se denomina «parada en caliente». No se descarta ninguna posibilidad, por lo que aún no es seguro que se pueda salvar su actividad.

En cuanto finalicen esas tareas se pasaría a la siguiente fase de evaluación de daños de las tres baterías de cok más afectadas. Ahí entrarán en juego los cálculos que debe hacer ArcelorMittal sobre las inversiones que serían necesarias en unas instalaciones que tienen previsto cerrar aproximadamente dentro de un año, cuando entren en funcionamiento las baterías de Gijón. Si por el coste no se considera rentable, estas tres baterías adelantarían su cierre y Avilés solo mantendría la producción en las cinco restantes (de la 4 a la 8). También hay que tener en cuenta las necesidades de producción de cok como elemento fundamental para el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias. ArcelorMittal necesita alimentar los altos hornos que producen el arrabio, por lo que hará números del incremento de importación vía marítima que supondría el cierre prematuro de baterías en Avilés.

Mientras, continuará la investigación de las causas del grave incendio del pasado martes. Las primeras pesquisas apuntaban, según fuentes de la empresa, a un rozamiento de un rodillo con una cinta, lo que habría provocado un calentamiento excesivo que derivó en las llamas que prendieron el carbón. En cualquier caso, fuentes sindicales aseguraron ayer a este periódico que esa hipótesis «no está clara».

Desde el comité de empresa se solicitó ayer una reunión urgente del comité de seguridad y la comisión de Medio Ambiente para analizar el incendio. Los sindicatos consideran que las consecuencias pudieron haber sido, incluso, mucho más graves por la situación de las baterías de cok de Avilés y todas las conducciones de gas que la rodean, y quieren que se adopten las medidas necesarias «para que no vuelva a ocurrir». Además, también defienden que las soluciones que se adopten podrían ser «muy útiles» para aplicarlas en las nuevas instalaciones que se están construyendo en terrenos de ArcelorMittal en Veriña.

Por otro lado, según ha podido saber este periódico, está previsto que técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Principado visiten las baterías de cok de Avilés en los próximos días. Tal y como establece el protocolo en estas situaciones de emergencia, compartirán información con los técnicos de la multinacional sobre las causas del incendio y las soluciones que se adopten para recuperar las instalaciones dañadas y evitar que vuelven a producirse episodios similares en el año que les queda de vida útil.