ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés

ArcelorMittal Powders, entidad constituida por la multinacional para abastecer a la industria de fabricación aditiva, con sede en Avilés, ha anunciado que paraliza su ... actividad. La empresa inició su actividad en noviembre de 2023 y desde entonces está orientada a la fabricación de polvo de acero. Según anunció la propia compañía a través de un comunicado, la decisión «se produce tras no haberse cumplido, por motivos técnicos, los plazos previstos para la puesta en marcha de la producción».

Esta decisión se produce apenas unas semanas después de que Principado de Asturias autorizase el horno eléctrico que la empresa quería poner en marcha en Avilés para producir polvo de acero.

Desde la compañía se ha anunciado que se «evaluará el impacto de la decisión adoptada con la representación de los 15 trabajadores con los que cuenta esta entidad».