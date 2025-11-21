El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Al menos dos personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
Una trabajadora de ArcelorMittal Powders coloca un recipiente con polvos de acero en la factoría de Avilés. LVA

ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés

La división inició su actividad en noviembre de 2023 y desde entonces está orientada a la fabricación de polvo de acero. La decisión afectará a 15 empleados

LVA

Avilés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

ArcelorMittal Powders, entidad constituida por la multinacional para abastecer a la industria de fabricación aditiva, con sede en Avilés, ha anunciado que paraliza su ... actividad. La empresa inició su actividad en noviembre de 2023 y desde entonces está orientada a la fabricación de polvo de acero. Según anunció la propia compañía a través de un comunicado, la decisión «se produce tras no haberse cumplido, por motivos técnicos, los plazos previstos para la puesta en marcha de la producción».

