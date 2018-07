Archivada la causa penal por el desplome del edificio en el que murió una avilesina en Tenerife Labores de rescate en el inmueble siniestrado en abril de 2016. / EL DÍA Flor González, de 71 años, fue una de las siete personas que perdió la vida al venirse abajo el edificio San Julián, en Los Cristianos J. F. G. AVILÉS. Jueves, 19 julio 2018, 02:21

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife) ha ordenado el sobreseimiento y archivo de la causa penal abierta por el derrumbe en abril de 2016 de un bloque de apartamentos de Los Cristianos en el que fallecieron siete personas. Entre ellas una vecina de Avilés, Flor González de 71 años. Su cuerpo fue el primero en ser rescatado, ya sin vida, el mismo día del trágico suceso.

Según informa el diario 'El Día', de Tenerife, el auto señala que la tragedia fue resultado de un cúmulo de circunstancias en las que intervinieron varios actores, sin que pueda afirmarse que «ninguno de los intervinientes haya realizado, de forma individual, una acción exclusiva y específica que haya provocado el resultado de muerte». A partir de ahí señala que las posibles responsabilidades podrían determinarse por la vía civil, «en un procedimiento más ajustado que permita analizar cada una de las actuaciones de forma oportuna y se pueda obtener, en su caso, la oportuna y justa indemnización».

Distintas fuentes apuntaron como causas del desplome del edificio San Julián a una serie de obras incorrectamente ejecutadas y a la mala calidad de los materiales utilizados. La jueza resuelve por contra que «pueden ser múltiples» sin que resulte posible atribuir responsabilidad penal a ninguno de los sujetos analizados «dado que la existencia de un problema de origen pudo determinar que el edificio estuviese en mal estado y no pudiendo concluirse qué tipo de obras se acometieron exactamente en el local en 2002». En consecuencia, «no puede precisarse que estas hayan generado el desplome, teniendo en cuenta que en el momento en el que se realizaron el edificio no se cayó y estuvo abierto hasta un tiempo después como sede de la sucursal de Banesto en Los Cristianos y que, posteriormente, a pesar de permanecer cerrado, tampoco tuvo lugar el derrumbe».

De igual forma no ha quedado acreditado, continúa el auto, «cuál fue la diligencia prestada por los presuntos responsables ni en qué grado se esperaba ese resultado a fin de poder encuadrar las conductas en el tipo imprudente. Son múltiples los interrogantes, y no permiten seguir adelante con la instrucción al no poder dirigirse la imputación de una forma clara e inequívoca frente a uno o varios sujetos activos».

Natural de El Escamplero (Las Regueras), Flor González había llegado en enero de ese año a Tenerife en compañía de dos amigas, también avilesinas, con la intención de pasar allí el invierno. Ninguna de ellas se encontraba en el edificio en el momento en que se vino abajo.