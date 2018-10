Arden unos matorrales a la entrada del barrio de La Luz El incendio se produjo en unos matorrales cercanos a varias viviendas unifamiliares. / LVA Efectivos de Bomberos del parque de Avilés sofocaron las llamas, que no afectaron a las viviendas cercanas ni a personas S. G. AVILÉS. Domingo, 14 octubre 2018, 03:25

Los bomberos tuvieron que sofocar ayer un nuevo incendio. Esta vez producido a la entrada de La Luz, en una de las fincas ubicadas junto a la carretera de acceso a la autovía, en la calle Reyes Católicos. Las llamas comenzaban sobre las seis de la tarde y el origen eran unos matorrales, según se apuntaba en la llamada de alerta recibida por el Centro de Emergencias del Principado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de Avilés y agentes de la Policía Local, que intervinieron para regular el tráfico en la zona ya que la humareda llegaba a los carriles de circulación. Las tareas de extinción del foco, que no llegó a extenderse más allá de la finca original, llevaron a los bomberos buena parte de la tarde. Las altas temperaturas de ayer y el viento incipiente no ayudaban a las tareas. Aunque el fuego se produjo cerca de varias viviendas unifamiliares y pequeñas edificaciones auxiliares, este no se propagó hacia ellas por lo que no resultaron dañadas.

Tampoco hubo que lamentar daños personales. Tras apagar el incendio, los bomberos regaron toda la zona para disminuir el foco de calor y evitar que las llamas volvieran a encenderse.