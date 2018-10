El área sanitaria se adaptará a las familias para fomentar la lactancia Carla Reyes e Irma Merayo, ayer, en el salón de actos del San Agustín. / MARIETA El hospital San Agustín acogió ayer tres conferencias en el acto central de la Semana de la Lactancia MaternaEspecialistas y madres lactantes hablaron de los cambios aplicados en las prácticas sanitarias para responder a las demandas de las familias EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:59

Fomentar la lactancia materna y facilitar en todo lo posible que se den las circunstancias favorable para su desarrollo pasa a ser uno de los objetivos del Área Sanitaria III. Para ello, se están aplicando modificaciones que permitan adaptar los servicios sanitarios a las diferentes demandas y circunstancias de las familias.

En el marco de la celebración de la Semana de la Lactancia, ayer se ofreció en el hospital San Agustín la conferencia 'Adaptando las prácticas sanitarias a la evidencia y demanda de las madres y padres', en la que dos madres lactantes compartieron sus recientes experiencias con el público asistente.

Carla Reyes Martínez explicó como, tras solicitarlo por escrito, el hospital permitió que su hijo lactante de casi dos años y medio quedase con ella en el hospital tras el parto. «Mi idea era llevar a cabo una lactancia en tándem y me preocupaba no poder hacerlo mientras estaba ingresada por el parto y cómo podría esto afectar al niño. Por eso, siguiendo el consejo de mi matrona presenté un escrito en el registro del hospital explicando mi situación y la necesidad de que mi hijo mayor permaneciese conmigo para poder amamantarlo y no hubo problema, fue estupendo», explicó.

La gerencia quiere fomentar el índice de lactancia materna, que en 2016 fue del 58,7%

El otro testimonio fue el de Irma Merayo Pérez, que relató cómo tras una complicación postpartó que obligó a su ingreso e intervención quirúrgica, pudo tener a su bebé recién nacido con ella y continuar dándole el pecho a pesar del tratamiento al que estaba siendo sometida. «Mis hijos se llevan casi cinco años, en ese tiempo he notado una gran diferencia en cómo se prepara y trata a las madres en todo lo relativo al parto y la lactancia tanto en el hospital como en el centro de salud», explicó.

Durante el acto también intervinieron la directora de asistencia sanitaria y salud pública del área III, Lidia Clara Rodríguez; y la jefa en funciones del servicio de partos, pediatría y neonatología, Arántzazu Muñoz. Rodríguez destacó como «la lactancia es la forma natural y óptima de alimentar a los bebés». Según datos recogidos en el año 2016, aunque se recomienda una lactancia materna de comienzo precoz en el 80% de los casos, durante 2016, se contabilizó un índice de cerca de un 58,7% en el Área III de Avilés, y de un 56% en el conjunto de Asturias. «Unos datos bajos que nos gustaría incrementar», explicó Arántzazu Muñoz.