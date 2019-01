La Armada estudiará ponerle el nombre de Pedro Menéndez de Avilés a uno de sus barcos Yolanda Alonso, Teodoro Esteban López Calderón, Mariví Monteserín y Juan Rodríguez Garat, ayer en la sede de la Armada Española en Madrid. / LVA El Almirante General Jefe del Estado Mayor recibe con interés la petición del Ayuntamiento y participará en los actos de 500 aniversario A. SANTOS AVILÉS. Martes, 29 enero 2019, 03:12

La Armada Española está involucrada en la celebración de los actos del 500 aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez. Así lo pudieron comprobar ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, en una reunión celebrada en la sede de la Armada en Madrid, en la que participaron Teodoro Esteban López Calderón, Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada, y el almirante Juan Rodríguez Garat, director del Órgano de Historia y Cultura Naval.

La representación del gobierno municipal aprovechó la visita de ayer para hacerle una petición a López Calderón sobre la flota de barcos de la Armada. La alcaldesa y la concejala le plantearon al Almirante General Jefe del Estado Mayor que se estudie ponerle el nombre de Pedro Menéndez de Avilés a uno de los buques que se construyan en el futuro. Aunque en la actualidad no se abordan ese tipo de inversiones, López Calderón se comprometió a estudiar alternativas con otro tipo de barcos.

La primera manifestación del compromiso de la Armada llegará el próximo 15 de febrero, aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez. La Armada Española estará representada en los actos, que incluyen una ofrenda floral, por el Comandante de Marina de Gijón, Carlos Orueta. Además, atracará en la ría de Avilés el patrullero de altura 'Centinela'.

La visita de la fragata 'Cristóbal Colón' en marzo, pendiente del calado junto al Niemeyer

Además, el máximo representante de la Armada mostró ayer su deseo de visitar Avilés con motivo de los actos que se celebrarán a mediados de marzo (del 14 al 16), unas jornadas organizadas por la Real Liga Naval Española y el Instituto de Historia Cultural y Naval. El Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada visitará la ciudad si no surgen imprevistos de agenda, y lo hará acompañado de una fragata. En principio está previsto que sea la 'Cristóbal Colón', aunque está pendiente de que no haya problemas de calado en el muelle de San Agustín. El deseo del gobierno municipal es que atraque junto al Centro Niemeyer. Si no puede ser ese buque se estudiará una alternativa que se adapte a las características de la ría.

Concierto de Infantería

Además, la concejala de Cultura también confirmó ayer un evento musical que tendrá lugar en la Casa de Cultura el día 16 de febrero. Será un concierto de la Banda del Tercio Norte de Infantería de Marina. Todavía no se sabe el horario, aunque está previsto que sea al mediodía al tratarse de un sábado.

Otro de los acto del quinto centenario será una exposición comisariada por Ramón Vega Piniella y Hugo Vázquez, del Museo Naval de Madrid y la Universidad de Oviedo. Se hará en la Casa de Cultura de abril a septiembre con material cedido en buena parte por el propio Museo Naval ,además de otras entidades tanto públicas como privadas. Habrá otra muestra que recorrerá los colegios e institutos del concejo.

La Cofradía de El Bollo está recopilando los textos sobre el marino publicados en su revista hasta la fecha, y la cronista oficial de la villa, María Josefa Sanz, trabaja con Miguel Solís en la edición de un cómic que narrará la vida de Menéndez desde su juventud hasta su fallecimiento en Santander en 1574. Con él se pretende acercar su figura a los más jóvenes, y en este mismo sentido también se trabaja en un videojuego, un 'escape room', actividades artísticas, talleres y espectáculos teatrales.

También se espera la presencia de la alcaldesa de San Agustín de La Florida, que visitará la ciudad y participará además en un encuentro del alcaldes de aquellas ciudades con las que Pedro Menéndez tuvo relación, es decir, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz de la Zarza, en La Habana y Santander, además de Avilés y San Agustín.

Las conferencias, varias de las cuales se enmarcarán en el Aula de Cultura de LA VOZ, tendrán igualmente un importante peso en la programación y contribuirán a profundizar en el contexto y los hitos de Menéndez.