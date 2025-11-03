Arrancan los trabajos de rehabilitación del antiguo geriátrico de la Plaza de España de Avilés La previsión es que la obra se alargue durante tres meses para adaptar la residencia de mayores a un nuevo uso como apartamentos

Ruth Arias Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El grupo Triangular Capital ya ha iniciado los trabajos de acondicionamiento del antiguo geriátrico La Fontana, en el número 3 de la Plaza de España, que igual que el Café Colón, se transformará en un complejo de apartamentos orientados a la media y larga estancia con servicios comunes.

En este caso no se tratará de una obra compleja, puesto que el edificio ya tenía en su interior una estructura similar, ya que su último uso fue el de residencia para mayores, y la previsión es que las obras finalicen en un plazo de tres meses.

En ese tiempo, además de un lavado de cara al interior, se harán algunos ajustes en la tabiquería para adaptar las dimensiones de los cuartos de baño y las habitaciones.

Los trabajos se limitarán a reorganizar la tabiquería y remozar las fachadas posteriores de un inmueble protegido

Habrá finalmente 25 habitaciones, 22 de ellas dobles y otras tres individuales, que contarán con baño integrado y calefacción. Será un establecimiento de una estrella, que tendrá zonas comunes de uso social y de convivencia, como áreas de encuentro, terrazas y espacios pensados para fomentar la interacción. Se prevé que estos espacios comunes puedan ser utilizados también por los residentes del edificio de Precios Únicos, que ha sido adquirido por el mismo grupo y que se quiere habilitar como apartamentos residenciales, con alquileres tradicionales de larga estancia.

Se llevarán a cabo además algunos trabajos de conservación y mantenimiento de las fachadas, desde la limpieza de las mismas a la reposición de cargas y enfoscados y un repintado, aunque eso será en los paramentos que dan a la parte trasera y los patios. No se actuará sobre la fachada principal, que se encuentra ya en buen estado de conservación. Se unificarán, eso sí, los materiales de carpinterías de las ventanas del edificio, que serán sustituidos en su totalidad.

El edificio mantendrá, por tanto, su aspecto actual, ya que cuenta con la protección jurídica de Edificación Monumental con Protección Integral, por lo que únicamente están permitidas obras de mantenimiento y conservación o reparación.

La obra volverá dar vida a un edificio cerrado desde que se clausurase la residencia geriátrica hace alrededor de cinco años y medio, y supone una de las operaciones en marcha en la Plaza de España. En esta céntrica ubicación, además de la reforma del inmueble de Precios Únicos, también está pendiente el solar vacío junto a la farmacia, que ha sido adquirido por el empresario y presidente del Real Avilés, Diego Baeza, sin que se haya concretado un proyecto para ese suelo tan estratégico.